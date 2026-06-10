Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал заказчику первые серийные Ми-171А3. Три полностью российские машины изготовлены по заказу ПАО «Газпром» на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках договора с ООО «Нацпромлизинг-Инвест». Вертолёты выполнили перелет с предприятия на остров Сахалин, где будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения.

Ми-171А3 — первый многоцелевой российский вертолет, соответствующий всем современным авиационным нормам и разработанный в том числе для полетов на морские буровые и добывающие платформы. Машина создана с учетом жестких требований Международной ассоциации производителей нефти и газа.

Для повышенной безопасности полетов над морем Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность при аварийной ситуации. Кроме того, машина имеет авариестойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке.

«Одна из важных характеристик Ми-171А3 — возможность выполнения полетного задания в сложных метеорологических условиях. Навигационное оборудование делает возможным использование машины даже в условиях тумана, осадков и плохой видимости. Вертолет имеет систему аварийного приводнения, оснащен спасательными плотами и авариестойкой топливной системой», — сообщили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

«Благодаря сотрудничеству „Газпрома“ и Госкорпорации Ростех в России впервые организовано производство высокотехнологичных отечественных вертолетов морского назначения. Они обеспечат надежное обслуживание действующих морских месторождений. И конечно, будут высоко востребованы для реализации новых проектов на российском шельфе, где сосредоточены колоссальные запасы углеводородов», — сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Цифровой автопилот позволяет Ми-171А3 совершать полеты в автоматическом режиме как по воздушным трассам, так и в нерегулируемом пространстве, что значительно снижает нагрузку на экипаж.

«Сегодня мы фактически даем старт эксплуатации Ми-171А3 — первой отечественной офшорной машины, созданной в кооперации предприятий Госкорпорации Ростех и „Газпрома“. Главное назначение вертолета — полеты над водой на значительном удалении от береговой линии для обеспечения работы шельфовых платформ, доставки на них персонала и грузов, а также проведения спасательных операций. Ранее для этих целей приходилось использовать иностранную или отечественную неспециализированную технику. Отмечу, что Ми-171А3 — первый в истории новой России вертолет, сертифицированный по самым жестким современным требованиям для полетов над обширной водной поверхностью», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В случае необходимости вертолет может быть быстро переоборудован в поисково-спасательную версию путем установки лебедки, медицинских модулей, поискового прожектора и другого оборудования. Благодаря высокоточной оптико-электронной системе и радиолокационной станции поиск терпящих бедствие на воде может вестись в том числе в условиях плохой видимости и ночью.

«Передача первых серийных Ми-171А3 заказчику — знаковое событие для российской авиационной отрасли. Появление в нашей стране собственного современного вертолета, обеспечивающего безопасность полетов над обширными водными пространствами, укрепляет технологический суверенитет России и отвечает требованиям нефтегазовой отрасли страны. Важно, что Ми-171А3 уже получил подтвержденный спрос, первые машины переданы в эксплуатацию ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Эти вертолеты уже прибыли в Дальневосточный федеральный округ», — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Ми-171А3 успешно прошел летные испытания и проверки, подтвердив соответствие современным требованиям авиационных норм к вертолетам такого класса и возможность продолжительных перелетов над водной поверхностью.