На предприятиях будет выпускаться продукция, которая раньше полностью зависела от импорта, включая сложнейшее медицинское оборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.

В создание двух производств частные инвесторы вложили около 1,2 миллиарда рублей, а город предоставил им льготы как резидентам ОЭЗ «Технополис Москва», включая обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов (на 10 лет с момента получения статуса), пониженную ставку налога на прибыль (для них она составляет всего два процента), а также льготы на аренду земли. На предприятиях создано более 460 рабочих мест.

Завод полного цикла по выпуску дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Основанный в 1962 году АО «ТЗМОИ» в 2020-м переместил свое основное производство в Москву и стал резидентом ОЭЗ. Площадь предприятия — 3,3 тысячи квадратных метров.

Завод производит оборудование для инфекционного контроля. Мощность предприятия после запуска новой линии составит около двух тысяч изделий в год. Предприятие закроет до 50 процентов потребностей российского рынка в дезинфицирующем оборудовании при выходе на полную мощность. Продукция экспортируется в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.

В 2026 году создали новые производственные мощности АО «ТЗМОИ». Площадь предприятия составляет 7,3 тысячи квадратных метров.

Таким образом, в ОЭЗ организован единственный в России завод полного цикла по выпуску дезинфекционного и стерилизационного оборудования собственной разработки с подобным уровнем масштаба и автоматизации. Кроме того, запустили электромонтажный и механосборочный участки, открыли цех лазерной резки металла, смонтировали испытательные стенды для проведения функциональных проверок и тестирования на электробезопасность, а также оборудовали по современным стандартам склад комплектующих и готовой продукции.

Завод оснащен самыми современными автоматизированными линиями. В парк оборудования входят станки лазерной 3D-резки листового металла и труб, технологичный гибочный центр, токарно-фрезерный обрабатывающий участок со станками с числовым программным управлением, волоконный лазерный маркер, координатно-просечные прессы, роботизированные комплексы для сварки и шлифовки, компрессоры, сварочные аппараты, центральная фильтровая система, а также установка для проверки параметров электрической безопасности, азотная станция и многое другое.

Сегодня это один из ведущих российских производителей медицинского оборудования, предлагающий более 60 наименований продукции для построения современных систем инфекционного контроля: паровые и низкотемпературные стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины, установки для обработки и шкафы для сушки и асептического хранения гибких эндоскопов, а также стерилизаторы для обеззараживания медицинских отходов.

Производство основных линеек продукции локализовано на 100 процентов. Конструкторское подразделение АО «ТЗМОИ» осуществляет полный комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских изысканий, благодаря чему ежегодно выпускаются в серию две — четыре новые модели собственной разработки. Это современные высокотехнологичные изделия, которые поставляются как в российские регионы, так и в другие страны. Кроме того, разрабатываются уникальные решения для фармацевтического производства, не имеющие аналогов в нашей стране.

Запуск новых производственных мощностей АО «ТЗМОИ» позволит нарастить серийный выпуск, расширить ассортимент и значительно сократить сроки изготовления продукции, необходимой для непрерывной работы учреждений здравоохранения, лабораторий и фармацевтических компаний.

В частности, наладят выпуск больших паровых стерилизаторов объемом до 850 литров, предназначенных для обработки медицинских инструментов и материалов из металла, стекла и резины. Система управления, которую разработали специалисты АО «ТЗМОИ», позволяет выбирать разные режимы стерилизации и сохранять данные о каждой операции в электронном виде.

В результате открытия нового производства общая площадь предприятия превысила 10 тысяч квадратных метров, а количество рабочих мест достигло 160. Инвестиции в реализацию проекта составили более 300 миллионов рублей.

Производство современных светодиодных приборов

Основанный в 2003 году научно-производственный центр «НИИ микроприборов» разрабатывает и производит современные светодиодные приборы для авиации, флота и космической техники. Его изделия работают десятки тысяч часов без необходимости замены ламп и потребляют меньше энергии.

Предприятие занимает лидирующие позиции в России по широте номенклатуры и объему выпуска светодиодной продукции и обеспечивает 60 процентов потребностей российской авиационно-космической отрасли и флота.

В портфеле компании — около 500 наименований продукции, в том числе для авиации — внешнее светосигнальное и осветительное оборудование воздушных судов, светотехника кабины экипажа и пассажирских салонов, блоки питания и другие бортовые электронные устройства, для гражданского судостроения — комплекс сигнально-отличительных огней, освещение вертолетных площадок, светильники общего и местного освещения для кораблей и других судов, светильники для глубоководных аппаратов, а также для космической техники — светильники общего и местного освещения, внешнее осветительное и светосигнальное оборудование пилотируемых и спускаемых аппаратов.

Производство продукции локализовано на 70 процентов. Среди основных заказчиков — авиастроительные и авиаремонтные предприятия, судостроительные заводы и верфи, а также предприятия ракетно-космической отрасли.

В составе предприятия также работают собственное конструкторское бюро и испытательная лаборатория, аккредитованная Росавиацией.

Изначально предприятие площадью около 2,5 тысячи квадратных метров располагалось на территории научного центра в Зеленограде. В 2026 году производство переехало в современный научно-производственный комплекс на территорию столичной ОЭЗ — в современный научно-производственный комплекс (занимаемая площадь — 5,4 тысячи квадратных метров). Инвестиции в реализацию проекта превысили 880 миллионов рублей.

В рамках проекта в эксплуатацию ввели автоматизированную линию поверхностного монтажа, увеличили площади производственных помещений и испытательной лаборатории. На предприятии создано 300 рабочих мест.

Организован полный цикл сборки и монтажа светодиодных приборов: монтаж компонентов на печатные платы, сборка изделий и их герметизация, контроль фотометрических и электрических параметров. Ключевые операции выполняются на автоматизированном оборудовании, что обеспечивает высокое качество готовой продукции.

После переезда в новый комплекс на территории ОЭЗ площадь предприятия увеличилась до 5,3 тысячи квадратных метров, а объем изготавливаемой продукции вырос на 25 процентов и составил 40 тысяч единиц в год. В планах на 2027-й — увеличить мощности до 50 тысяч изделий в год.

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