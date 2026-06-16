Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , мульчирующая головка UMG представляет собой навесное оборудование с гидроприводом, предназначенное для измельчения, резки и дробления древесно-кустарниковой растительности, пней и порубочных остатков. Устанавливается на широкий спектр машин — от экскаваторов до спецтехники с гидравлическим приводом.

Программа испытаний охватывает различные режимы работы и включает оценку износа режущих элементов, устойчивости гидравлической системы к постоянным и пиковым нагрузкам, а также эффективности при работе с разными типами материалов.

Оборудование изготовлено из российских комплектующих. По итогам испытаний будет принято решение о подготовке к серийному производству.