UMG приступила к испытаниям отечественного измельчителя с гидравлическим приводом отбора мощности
Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, мульчирующая головка UMG представляет собой навесное оборудование с гидроприводом, предназначенное для измельчения, резки и дробления древесно-кустарниковой растительности, пней и порубочных остатков. Устанавливается на широкий спектр машин — от экскаваторов до спецтехники с гидравлическим приводом.
Программа испытаний охватывает различные режимы работы и включает оценку износа режущих элементов, устойчивости гидравлической системы к постоянным и пиковым нагрузкам, а также эффективности при работе с разными типами материалов.
Оборудование изготовлено из российских комплектующих. По итогам испытаний будет принято решение о подготовке к серийному производству.
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