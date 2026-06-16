НИИ НПО «ЛУЧ» совместно с «Гиредметом» в рамках программы Минпромторга «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года» организовали в России промышленное производство особо чистых красного фосфора и оксихлорида фосфора. Эти вещества являются критически важными для производства полупроводниковых компонентов — чипов, транзисторов, диодов, интегральных схем.

Ранее Россия импортировала более 80% этих материалов из Китая и стран Европы. Современные требования к чистоте красного фосфора для ионной имплантации составляют 99,9999% (шесть девяток).

Красный фосфор высокой чистоты используется в процессе ионной имплантации при создании полупроводниковых структур — именно он задает электрические свойства кремния и обеспечивает работу транзисторов. Оксихлорид фосфора применяется в качестве легирующего агента при диффузионных процессах, а также как исходное вещество для синтеза других высокочистых фосфорсодержащих соединений.

Производство красного фосфора такой чистоты организуется в России впервые. Ранее мы его импортировали, теперь же появилась возможность полностью закрыть внутреннюю потребность, — рассказал директор по научным государственным программам «Росатом Науки» Иван Мазилин.

Россия входит в число стран, развивающих национальную микроэлектронику. Собственное производство позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и снизить себестоимость конечных изделий, а также ускорить разработку новых типов отечественных чипов.

Программа «Развитие электронного машиностроения до 2030 года» направлена на создание полного цикла производства микроэлектроники в РФ — от материалов до готовых изделий. Теперь российские фабрики по производству чипов могут рассчитывать на стабильные поставки сырья без оглядки на внешние ограничения. Пока речь идет о первом этапе, но в перспективе — полное импортозамещение по всей цепочке полупроводниковых материалов.

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