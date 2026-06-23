Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, компания «СиСорт» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработала и представит на Всероссийском дне поля первый российский фотосепаратор , оснащенный системой технического зрения на основе искусственного интеллекта (AI DL). Аппарат будет показан впервые.

Создание модели велось в собственном отделе разработок в течение полутора лет. В конце 2025 года компания представила в Краснодаре камеру с ИИ собственной разработки, которая стала одним из главнейших элементов нового фотосепаратора.

«Мы — первые из российских производителей фотосепараторов для пищевой индустрии, кто применил новое сочетание алгоритма ИИ и „железа“, оно дает принципиально новые показатели качества сортировки круп и семян. Уникальность разработки — в инженерной интеграции — создании камеры и ПО, способных в процессе сортировки проигрывать нейросети с высокой скоростью (за микросекунды) и эффективно работать в реальных условиях фотосепаратора», — рассказал руководитель отдела разработок «СиСорт» Евгений Галкин.