В кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината внедрена система комбинированной донной продувки инертными газами на всех трех конвертерах. Общая сумма инвестиций превысила 4,5 млрд рублей.

Проект направлен на снижение затрат при производстве стали и повышение качественных характеристик конечной продукции. Он был реализован в три этапа. Первую систему донной продувки внедрили на конвертере № 3 в августе 2025 года. В декабре того же года новое оборудование установили на конвертере № 1, в июне 2026 года — на конвертере № 2.

Реализации проекта способствовал ввод в 2025 году нового блока разделения воздуха (кислородной станции № 6), от которого были подведены трубопроводы для подачи в ККЦ аргона, применяемого при донной продувке.

Комбинированная продувка обеспечила увеличение выхода годного металла на 5 кг на тонну стали. Было достигнуто снижение уровня окисленности металла на 2%, благодаря чему уменьшен расход ферросплавов и алюминия, используемых для получения заданного химического состава. На 5 кг на тонну стали также снизился расход шлакообразующих смесей. При комбинированной продувке конвертеры могут работать с повышенным расходом чугуна, без добавления лома. Подобная технология с использованием агломерата как охладителя способствовала снижению общего расхода металлошихты на 11,6 кг на тонну стали. Важным результатом внедрения донной продувки стало снижение неметаллических включений, например кислорода, что гарантирует улучшенные показатели чистоты стали для прокатного передела и, как следствие, более высокое качество готовой продукции.

Поставку основного технологического оборудования осуществила китайская компания SDM. Оно включает в себя систему донной продувки, систему продувки плавки в автоматическом режиме, систему автоматического сканирования профиля футеровки конвертера. Также запущена система акустического шлакования, которая помогает оператору видеть количество шлака в конвертере во время продувки, предупреждая о возможных выбросах металла и шлака. Выбор необходимого режима и регулирование подачи инертного газа осуществляются автоматически с помощью математической модели, что полностью исключает человеческий фактор.