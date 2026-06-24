«КАМАЗ» совместно с официальным партнёром — заводом НПО «Трансмастер» (г. Миасс) — вывел на рынок новую модель автотопливозаправщика, созданного на базе тяжелого полноприводного шасси поколения К5 КАМАЗ-65959 (6×6.1)

Новинка разработана с учётом самых строгих требований к безопасности, надёжности и эргономике при работе с опасными грузами в сложных дорожных условиях. Автомобиль обладает грузоподъёмностью более 18 тонн и полной массой автопоезда до 65 тонн, что делает его актуальным для работы в нефтегазовом секторе, а также для обеспечения топливом удалённых промышленных объектов и вахтовых посёлков.

В основе спецтехники — высокотехнологичное шасси КАМАЗ-65959, оснащённое современным рядным шестицилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 483 л.с. и крутящим моментом 2403 Н·м, что гарантирует уверенную работу при полной нагрузке. Коробка передач — механическая, 16-ступенчатая. Автомобиль оборудован комфортабельной кабиной К5 на 4-точечной пружинной подвеске с современной бортовой информационной системой и улучшенной эргономикой рабочего места водителя. Имеется также функция автоматической подкачки шин.

Цистерна объёмом 22 м³ выполнена по схеме «чемодан» и разделена на три независимые секции (5/10/7 м³) с пневмоуправлением из узла выдачи топлива. Такое решение обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на оси и позволяет одновременно перевозить разные виды нефтепродуктов. Цистерна изготовлена из высокопрочной углеродистой стали марки 09Г2С с дифференцированной толщиной стенок для максимальной долговечности. Конструкция усилена поперечными и продольными волнорезами, а каждый отсек оснащён собственным экологическим коробом. Автотопливозаправщик полностью соответствует всем требованиям ДОПОГ (соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов).

Особое внимание при разработке данной модели было уделено удобству оператора. Площадка обслуживания выполнена из оцинкованного металла сотово-ячеистого типа с противоскользящим покрытием. Для безопасного подъёма предусмотрены складывающиеся поручни с функцией автоматического возврата и ступени со складывающейся нижней частью.

Узел выдачи топлива (УВТ) включает в себя надёжный гидравлический насос СВН-80, сетчатый фильтр ДУ 50, счетчик ППО 25, инерционный барабан для укладки 8-метрового антистатического рукава и раздаточный пистолет АКТ 25.