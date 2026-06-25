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Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

Новое производство кузовных деталей для автомобилей «Соллерс» запущено в Ульяновске

© 110km.ru

19 июня в Ульяновской области начато серийное производство кузовных деталей для автомобилей «Соллерс», а в перспективе планируется штамповка всех кузовных деталей и для УАЗа.

Новое предприятия «Штамповые технологии» расположено в Парке новых технологий СОЛЛЕРС на территории индустриального комплекса УАЗ.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд рублей, из которых 850 млн рублей — льготный заем ФРП по программе «Автокомпоненты».

Штамповка на предприятии ведется из российского оцинкованного металла Магнитогорского металлургического комбината. Запуск позволит полностью локализовать кузова пикапов и будущего внедорожника «Соллерс».

4 мощных пресса, роботы, 800 000 штамповочных операций в год и российское сырье. Из металла ММК штампуется широкий ряд элементов для пикапов — от капотов и крыши до крыльев и пола.

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Источник: rg.ru

Комментарии 2

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  • Badassgoliath Badassgoliath25.06.26 10:40:36
    Штамповка на предприятии ведется из российского оцинкованного металла Магнитогорского металлургического комбината. Запуск позволит полностью локализовать кузова пикапов и будущего внедорожника «Соллерс».


    Не просто «кузова пикапов», а «кузова конкретных моделей пикапов». Если потребуется штамповать детали кузовов других моделей, то за штампами обращаться в Китай.

    #1318341
  • Нет аватара termometrix25.06.26 11:10:05

    «Уровень локализации иностранных автомобилей (иномарок) западных брендов, производившихся в России в 2021 году,варьировался преимущественно в пределах 15-30% (в зависимости от конкретной модели и платформы).Такие показатели достигались за счет крупноузловой сборки на территории РФ. Высокий уровень (на отметке 30% и выше) имели бестселлеры массового сегмента (например, марки Renault или Kia/Hyundai), тогда как премиальные бренды или модели с низким тиражом стартовали с минимальных значений».
    Ключевой вклад в эти проценты (15-30%) вносили локальные операции низкого передела:
    -Сварка и окраска кузовов на российских заводах (например, в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде или Тольятти).
    -Установка локализованных компонентов — бамперов, стекол, шин, некоторых элементов интерьера и аккумуляторных батарей.Остальные 70-85% стоимости, включая сложные узлы (двигатели, автоматические коробки передач, электронику), поставлялись из-за рубежа".
    Источник: ИИ

    #1318344