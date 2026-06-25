Новое производство кузовных деталей для автомобилей «Соллерс» запущено в Ульяновске
19 июня в Ульяновской области начато серийное производство кузовных деталей для автомобилей «Соллерс», а в перспективе планируется штамповка всех кузовных деталей и для УАЗа.
Новое предприятия «Штамповые технологии» расположено в Парке новых технологий СОЛЛЕРС на территории индустриального комплекса УАЗ.
Общий объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд рублей, из которых 850 млн рублей — льготный заем ФРП по программе «Автокомпоненты».
Штамповка на предприятии ведется из российского оцинкованного металла Магнитогорского металлургического комбината. Запуск позволит полностью локализовать кузова пикапов и будущего внедорожника «Соллерс».
4 мощных пресса, роботы, 800 000 штамповочных операций в год и российское сырье. Из металла ММК штампуется широкий ряд элементов для пикапов — от капотов и крыши до крыльев и пола.
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