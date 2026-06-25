Проходческий комплекс «Норда» не имеет аналогов в мире. Опытно-промышленная эксплуатация 160-метрового «комбайна» началась на руднике «Таймырский» в Норильске. подобная технология применялась ранее в машиностроении и при разработке солевых и угольных пород, но на руднике используется впервые, сообщили в пресс-службе Норникеля.

ИСТОЧНИК ФОТО: Норникель .

«То, что происходит здесь и сейчас, — исторический момент не только для „Норникеля“, но и для всей горной промышленности. Россия получает технологию, которой еще не существовало в мировой практике на таких глубинах и на такой крепости породы. Проходческий комплекс — это 160 м передовых технологий и 700 т расчетной мощи. У него большой потенциал по росту производства, по безопасности, по переходу к безлюдным технологиям», — отметил вице-президент, директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.

Технологию разрабатывали «Норникель» совместно с компанией «Индустрия горнодобывающих технологий» (ИГТ) на протяжении более чем 10 лет. Её основное преимущество — метод механического скола породы вместо традиционного буровзрывного способа. Это не только повышает безопасность работ и исключает негативное воздействие на горный массив, но и даёт возможность вести добычу на любых глубинах без дополнительных затрат на вентиляцию. Уникальная аварийная капсула комплекса позволяет обеспечить автономное пребывание экипажа под землей в течение месяца.

Доставка компонентов комплекса включала в себя сложную логистику. Общий вес комплекса с учётом запчастей составил 1000 тонн. Оборудование преодолело почти 7500 км по дорогам и зимникам Сибири, а электронику доставили по воздуху из Китая. Составные части «Норды» были спущены в специальную камеру в районе залежи «Северная-4» для сборки и наладки на месте.

«Полностью уходим от буровзрывных работ, переходим на механизированную добычу руды. Те породы, которые мы сегодня будем добывать, уникальны, и первый раз в мире такая технология применяется на руде. Мы начинаем с консервативной скорости проходки, в планах ее увеличение до 500 м в месяц, а в перспективе возможно дальнейшее удвоение. До 1 млн т руды в год такие машины могут давать. Мы это покажем и докажем в ходе опытно-промышленных испытаний», — прокомментировал генеральный директор компании «ИГТ» Олег Основин.

Работа «Норды» полностью автоматизирована. Все параметры в режиме реального времени оцифровываются и передаются на поверхность. В перспективе есть возможность полностью отказаться от присутствия человека в забое.

В 2026 г. с помощью «Норды» компания планирует добыть 150 000 т руды с последующим ростом до 0,5 млн т.

С запуском уникального проходческого комплекса на «Таймырском» горнодобывающая отрасль выходит на новый виток развития.