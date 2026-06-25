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Пресс-служба правительства Ивановской области распространила сообщение, в котором говорится о том, что в Фурманове, на новом заводе, где изготавливают промышленные и паровые водогрейные котлы, начали выпускать первые образцы продукции. На новой производственной площадке компании «Брокс» скоро наладят также производство оборудования, которое предназначено для сжижения и хранения природного газа.

К выполнению данного крупного инвестиционного проекта в Фурманове приступили три года назад. Для этого был тщательно исследован рынок, который покинули производители аналогичной продукции из стран Европы.

Как известно, промышленные паровые котлы нашли широкое применение. Их используют в разных областях. Например, в нефтяной, строительной и деревообрабатывающей отраслях. А еще в сфере ЖКХ, на пищевых предприятиях. Дефицит такого оборудования негативно сказывался на их работе.

Строительство предприятия по производству промышленных котлов Ивановской области выполнили в рамках программы, направленной на замещение импорта. Данный проект входит в реестр приоритетных инвестиционных проектов Ивановской области. Общий объем инвестиций в минувшем году превысил 1,1 млрд. рублей. Благодаря Фонду развития промышленности (ФРП) купили оборудование. Необходимую сумму взяли по льготной ставке.

Инвестор получил и другие меры государственной поддержки импортозамещающего проекта. Юлия Васильева, заместитель председателя правительства Ивановской области, отметила, что участок земли для строительства производственного корпуса компании «Брокс» был предоставлен в аренду. Причем без проведения торгов — в соответствии с Земельным кодексом РФ, а также соответствующим законом, принятым в Ивановской области.

В марте нынешнего года производственное здание предприятия «Брокс» в Фурманове ввели в эксплуатацию. Сейчас в цехах уже смонтировано современное оборудование. В режиме пуско-наладки с началом лета изготовлены первые образцы паровых котлов. В настоящее время они проходят сертификацию.

Станислав Воскресенский, губернатор региона, во время своей рабочей поездки в Фурмановский район дал оценку тому, как идет подготовка к тому, чтобы на новом заводе можно было запустить промышленное серийное производство. Он осмотрел смонтированное оборудование, образцы производимый продукции. Глава региона обсудил, как она будет сбываться. Вместе с руководством завода также обсудил производственные планы компании на перспективу.

Григорий Гатилов, генеральный директор компании «Брокс», сказал, что каждый год на новой производственной площадке будут выпускать до 50 газотрубных котлов. В настоящее время компания оформляет нужные сертификаты. Как отметил руководитель компании-инвестора, рынок в результате получит высококачественное промышленное оборудование, произведенное в России.