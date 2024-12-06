Электробусы «МиНиН» вышли на маршрут в нагорной части Нижнего Новгорода

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Маршрут соединил Щёлоковский хутор и Ботанический сад с исторической частью города.

«МиНиН» может вмещать до 75 пассажиров. Для сидения предусмотрены 36 мест. На одном заряде транспорт способен проехать не менее 240 километров, а полная зарядка в депо занимает около 5 часов. Тип накопителя энергии — Li-NMC. Электробус приспособлен к работе в верхней части города, где большие перепады высот и нужен повышенный ресурс батареи.

100% низкопольный электробус оборудован кондиционером салона и кабины водителя, системами видеонаблюдения, пассажироподсчёта и оплаты проезда. USB-розетки позволяют подзарядить девайсы в пути. GPS, медиакомплекс, информационная система, счетчик электроэнергии помогают оставаться в курсе и отслеживать необходимую информацию. Двери оборудованы системой предохранения пассажиров от зажатия, а сиденье водителя — пневмоподрессориванием. Для пассажиров с ограниченной мобильностью предусмотрены откидная аппарель, место для коляски с удерживающей системой и кнопкой для связи с водителем, система принудительного изменения клиренса и уровня наклона кузова со стороны дверей.

Электробусы «МиНиН» разработаны белорусскими предприятиями BKM Holding, ООО «АМБ-Инжиниринг» и нижегородским заводом «Нижэкотранс». Их сборка осуществляется на производственных мощностях «Нижэкотранс» в Ворсме Нижегородской области. Всего в рамках совместного проекта соберут 62 электробуса.

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