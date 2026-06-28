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Tevton Фотофакты

Ход строительства Южной широтной магистрали в Санкт-Петербурге

Общая готовность трёх путепроводов в составе Южной широтной магистрали - через ж/д пути Балтийского и Витебского направлений и в створе Петербургского шоссе - достигла 95%.

© spbdnevnik.ru

Строители завершили работы с конструкциями искусственных сооружений и приступили к гидроизоляции плит проезжей части.

© spbdnevnik.ru

Параллельно ведётся подготовка к окраске металлических элементов. В целом магистраль готова почти на две трети — выполнено 67% запланированных работ.

До конца сентября на всём протяжении трассы планируют завершить укладку нижнего слоя покрытия. Одновременно ведётся благоустройство прилегающей территории и монтаж шумозащитных экранов протяжённостью 4 км.

© spbdnevnik.ru

Строящийся участок Южной широтной магистрали протяжённостью более 7 км соединит Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, проходя через Пушкинский район.

Новая дорога получит от 4 до 6 полос движения, тротуары и велодорожки.

Это значительно уменьшит интенсивность транзитных потоков через Пушкин и Павловск. Два путепровода через железнодорожные пути избавят петербуржцев от многолетних пробок — позволят проложить маршрут в обход наземных переездов у станций «Александровская» и «Царское Село».

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Источник: spbdnevnik.ru

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