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вчера 163
borey Модернизация

Новосибирские инженеры создали книжный сканер в 10 раз дешевле импортных аналогов

Он способен оцифровывать до 1000 страниц в час без повреждения старинных книг

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали отечественный книжный сканер, который может стать доступной альтернативой зарубежным системам для библиотек и архивов. По оценке разработчиков, комплекс стоит в 10-20 раз дешевле импортных аналогов, сохраняя при этом их основные возможности.

Источник изображения: Reve Art

Главная особенность устройства — полностью бесконтактное сканирование. Страницы автоматически перелистываются специальным механизмом, а математические алгоритмы строят трёхмерную модель раскрытой книги и «выпрямляют» изображение без прижимного стекла. Благодаря этому удаётся безопасно оцифровывать редкие и ветхие издания, не повреждая бумагу и переплет.

Комплекс способен сканировать до 1000 страниц в час с сохранением высокого оптического разрешения. Для работы не требуется специальная подготовка: оператор лишь устанавливает книгу на V-образную платформу и запускает процесс, после чего система выполняет большую часть операций автоматически.

Разработчики также применили специальную светодиодную подсветку с минимальным уровнем ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Это позволяет сохранить старые документы и одновременно получить максимально точную цветопередачу.

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Источник: www1.ru

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