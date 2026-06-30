В 2025 году на заводе появилось новое оборудование, увеличился штат сотрудников, комбинат освоил производство изделий для нефтяной промышленности.Валковый завод в Лутугино был основан еще в конце 19 века и назывался в ту пору «Российско-бельгийским акционерным обществом». Предприятие выпускало прокатные валки для Путиловского завода, их оно продолжает выпускать и сейчас. Кстати, на территории до сих пор стоит домик бельгийца — основателя завода, в котором, как говорят местные, зимой тепло, а летом прохладно. Валок — это инструмент для прокатного стана. Им катают листы, рельсы и металл, резину и бумагу. Также их используют и для пищевой промышленности: маслобойной и мукомольной, на пивзаводах. © lug-info.ru

Во времена СССР на заводе работало более 3 тысяч рабочих — это треть населения Лутугино. В ту пору предприятие было единственным, которое выпускало подобную продукцию в стране. На территории в 50 гектаров располагались цеха, медпункт, в котором тогда можно было выпить кислородный коктейль, столовые и кафе, работающие так же, как и завод — в три смены. А еще при заводе были построены три детских сада, там же работали три магазина: книжный, продуктовый и хозяйственный, а еще был собственный стадион и ДК, маслобойня и база отдыха в Анапе.Все прекратилось в одночасье, когда в 2014 году начались боевые действия. В цехах завода стояли войска ВСУ, которые бомбили оттуда Луганск, а после отступления разрушили помещения комбината. Сгорели все токарные и фрезерные, шлифовальные и сверлильные станки, краны на трех пролетах цеха.

Несколько лет завод боролся за выживание и простаивал, пока в 2023 году не появился инвестор, который решил вложить средства в завод и поднять его. Первоначальный объем инвестиций составил около 150 миллионов рублей.

На предприятии введен в эксплуатацию плавильный комплекс «Отто Юнкер». Событие это значимое и является одним из приоритетных направлений по восстановлению производства.

К выполнению работ по модернизации производственных мощностей и вводу в эксплуатацию плавильного комплекса был подключен научный потенциал Республики — ученые из Донбасского государственного технического института и Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Подобные работы ранее нигде не проводились и носят инновационный характер. Все наработки, разработанные программные комплексы являются интеллектуальной собственностью Республики. Реализация данного проекта позволит обеспечить выпуск крупногабаритных валков весом до 42 тонн и обеспечить дополнительную загрузку мощностей предприятия ориентировочно на 1000 тонн выпускаемой продукции.

Летом 2025 года завод вышел на объем около полутора тысяч тонн отливки.

В планах вернуть валковому комбинату былую славу, ведь до боевых действий он выпускал около девяти тысяч тонн продукции.

Но сейчас здесь в буквальном смысле кипит работа. Расплавленный металл разливается по формам. Температура металла, который сейчас заливается в форму, — 1320 градусов. Допустимая погрешность составляет не больше пяти градусов, иначе высок риск получить брак.На заводе могут отливать мелкий и крупный сорт валков, даже валки для резинотехники. Валок рождается в литейном цеху завода, а потом поступает на механическую обработку в токарный цех. У литейного цеха сильно пострадала крыша, которая из-за большой площади до сих пор не восстановлена, но оборудование осталось цело.В 2024 году на предприятии работало всего 210 человек, из которых только в литейном цеху трудилось 52 сотрудника, в длительных отпусках находилось около 1300 рабочих. В 2025 году штат сотрудников увеличился на 800 человек, а недостающие кадры для завода будут искать среди выпускников местных университетов. Валковый комбинат раньше сотрудничал с заводами России, Белоруссии и Узбекистана. Также его продукцию использовали и местные предприятия. Проблем с заказами нет, спрос превышает предложение. Валки отгружались в Санкт-Петербург, Каменск-Уральский, на маслобойное предприятие Краснодара. Что же касается сырья, то чугун, из которого делают валки, приходит из Тулы — месторождения Косая гора.