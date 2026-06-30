НПС начинает строительство пешеходного перехода над МЦД-4 в Москве
Филиал «ДиМ» Мостоотряд-114 (входит в Нацпроектстрой) приступает к строительству надземного пешеходного перехода над путями МЦД-4 в районе Очаково-Матвеевский.
Объект необходим для обеспечения пешей доступности станции «Озёрная» Солнцевской линии сотрудникам предприятий и складов, расположенных у железной дороги.
Переход будет оснащен двумя лифтами и двумя лестничными сходами. Он пересечет не только железнодорожные пути, но и две улицы — Рябиновую и Проектируемый проезд 1980.
О начале работ на объекте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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