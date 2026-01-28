Запущено производство мощных дизельных двигателей с новым российским антифрикционным покрытием
В России дан старт серийному производству семейства мощных дизельных двигателей с применением нового антифрикционного покрытия MODENGY 1107, разработанного компанией «Моденжи».
Покрытие создано на основе графита и предназначено для работы в режиме граничной смазк, то есть в одном из самых нагруженных режимов для узлов трения в двигателях внутреннего сгорания. Материал успешно прошёл полный комплекс испытаний и был официально утверждён к применению производителем дизельных двигателей.
MODENGY 1107 разработано специально для условий массового производства. Основным методом нанесения является трафаретная печать, которая обеспечивает повторяемость слоя, точное соблюдение геометрии, стабильность характеристик от партии к партии.
При необходимости покрытие может быть адаптировано под нанесение методом распыления за счёт разбавления специальным растворителем MODENGY 1015. Это расширяет область применения материала и упрощает интеграцию в различные производственные процессы.
Изначально покрытие предназначено для юбок поршней автомобильных и судовых двигателей, однако на практике оно также применяется:
• На поршнях компрессоров, насосов и приводов
• На вкладышах коленчатых и распределительных валов
• В шлицевых соединениях
• На штоках, направляющих, плунжерах гидравлических и пневматических систем
В ходе периодических длительных испытаний на безотказность поршни с покрытием MODENGY 1107 полностью сохранили работоспособность. В техническом отчёте отмечено, что после испытаний покрытие осталось гладким и равномерным, отсутствовали следы механических повреждений и отслаивания, на гильзах цилиндров не выявлено дефектов, масляная плёнка на поверхностях поршней была сплошной и равномерной.
Покрытие снижает трение и износ, предотвращает задиры при обкатке, холодном пуске, масляном голодании и перегреве двигателя.
MODENGY 1107 рассчитано на эксплуатацию в тяжёлых режимах:
• Диапазон рабочих температур: от -180 °C до +350 °C
• Высокая адгезия к металлическим поверхностям
• Совместимость с моторными маслами, бензином и дизельным топливом
• Устойчивость к длительному контакту с агрессивными средами
На сегодняшний день MODENGY 1107 уже внедрено в промышленное производство и применяется российскими предприятиями при выпуске семейства мощных дизельных двигателей. Это подтверждает не только заявленные характеристики материала, но и его готовность к долгосрочной эксплуатации в реальных условиях моторостроения.
Разработка MODENGY 1107 стала ещё одним примером того, как российские инженерные решения находят практическое применение в серийной промышленности.
Комментарии 0