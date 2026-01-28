В России дан старт серийному производству семейства мощных дизельных двигателей с применением нового антифрикционного покрытия MODENGY 1107 , разработанного компанией «Моденжи».

Покрытие создано на основе графита и предназначено для работы в режиме граничной смазк, то есть в одном из самых нагруженных режимов для узлов трения в двигателях внутреннего сгорания. Материал успешно прошёл полный комплекс испытаний и был официально утверждён к применению производителем дизельных двигателей.

MODENGY 1107 разработано специально для условий массового производства. Основным методом нанесения является трафаретная печать, которая обеспечивает повторяемость слоя, точное соблюдение геометрии, стабильность характеристик от партии к партии.

При необходимости покрытие может быть адаптировано под нанесение методом распыления за счёт разбавления специальным растворителем MODENGY 1015 . Это расширяет область применения материала и упрощает интеграцию в различные производственные процессы.

Изначально покрытие предназначено для юбок поршней автомобильных и судовых двигателей, однако на практике оно также применяется:

• На поршнях компрессоров, насосов и приводов

• На вкладышах коленчатых и распределительных валов

• В шлицевых соединениях

• На штоках, направляющих, плунжерах гидравлических и пневматических систем

В ходе периодических длительных испытаний на безотказность поршни с покрытием MODENGY 1107 полностью сохранили работоспособность. В техническом отчёте отмечено, что после испытаний покрытие осталось гладким и равномерным, отсутствовали следы механических повреждений и отслаивания, на гильзах цилиндров не выявлено дефектов, масляная плёнка на поверхностях поршней была сплошной и равномерной.

Покрытие снижает трение и износ, предотвращает задиры при обкатке, холодном пуске, масляном голодании и перегреве двигателя.

MODENGY 1107 рассчитано на эксплуатацию в тяжёлых режимах:

• Диапазон рабочих температур: от -180 °C до +350 °C

• Высокая адгезия к металлическим поверхностям

• Совместимость с моторными маслами, бензином и дизельным топливом

• Устойчивость к длительному контакту с агрессивными средами

На сегодняшний день MODENGY 1107 уже внедрено в промышленное производство и применяется российскими предприятиями при выпуске семейства мощных дизельных двигателей. Это подтверждает не только заявленные характеристики материала, но и его готовность к долгосрочной эксплуатации в реальных условиях моторостроения.

Разработка MODENGY 1107 стала ещё одним примером того, как российские инженерные решения находят практическое применение в серийной промышленности.