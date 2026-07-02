Ozon запустил новый логистический центр в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. Инвестиции в технологическое оснащение и IT-инфраструктуру составили около 4 млрд рублей. С запуском первой очереди площадь комплекса превысила 60 тыс. кв. м, здесь можно разместить свыше 12 млн товаров и обрабатывать более 500 тыс. заказов в сутки. После выхода на полную мощность площадь превысит 100 тыс. кв. м, ёмкость вырастет до 30 млн товаров, а суточная обработка — до более чем 1 млн заказов.

По словам операционного директора производства Ozon Александра Старцева, число онлайн-заказов в области с начала года выросло более чем на 60%, а на одного клиента приходится на 40% больше заказов, чем годом ранее. Более половины заказов (62%) доставляется в малые города и сёла. Склад оснащён конвейерными линиями длиной 6,5 км, способными обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. До конца года на объекте установят пять ленточных и 3D-сортеров, каждый из которых может обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. В регионе уже работает логистический центр Ozon в Бугровском поселении площадью 70 тыс. кв. м, а также свыше 1,8 тыс. пунктов выдачи, 65% из которых находятся в малых городах. С платформой сотрудничают почти 8,5 тыс. местных предпринимателей, их совокупный оборот в 2025 году превысил 9,2 млрд рублей. Для них действует витрина «Сделано в Ленобласти» с доступом к 67 млн активных клиентов маркетплейса. Ранее представители компании сообщили, что новый логистический центр построят в Иркутской области. Объект сможет вмещать до 15 млн товаров и обрабатывать почти 500 тыс. заказов в сутки.https://www.infranews.ru/novosti/70551-novyj-logisticheskij-tsentr-ozon-otkryt-v-leningradskoj-oblasti/