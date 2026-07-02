Ход строительства крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья
В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья, строительная готовность объекта достигла 53%.
В работах задействованы более 1,1 тыс. человек и 11 единиц спецтехники. В состав больницы войдут стационар на 1123 койки, консультационно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, 23 операционных, отделение реанимации. Там смогут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей по 26 профилям. В учреждении установят порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить их планируют в 2028 году.
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