Ввод жилья в Республике Алтай превысил плановые показатели года на 74,5%

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Горно-Алтайск

В Республике Алтай по данным на 25 декабря введено в эксплуатацию 218,423 тыс. кв. метров жилья. Регион на 74,5% перевыполнил годовой план (125 тыс. кв. метров), который установили в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В многоквартирном жилом фонде введено 20,177 тыс. кв. метров, это 11 зданий. Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 198,246 тыс. кв. метров — 2165 зданий.

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