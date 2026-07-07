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artal Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый завод по переработке технических культур заработал в деревне Шадрино Новосибирской области

По словам гендиректора ООО «Биомасло» Павла Веселова, еще недавно здесь были практически одни стены старого заброшенного предприятия. Восстановили здание, закупили оборудование и уже выпустили первые партии масла подсолнечника, рапсового масла и жмыха. География поставок — Сибирь и юг Кузбасса, птицефабрики и комбикормовые заводы, сырье поступает из Новосибирской области, Алтайского края и от местных районных сельхозпроизводителей.

Для жителей Шадрино и близлежащих сел это отличная перспектива найти новое рабочее место. Оператор линии Денис Сучков рассказывает, что получил интересную работу рядом с домом. Здесь хороший коллектив, чувствуется постоянное развитие и модернизация.

На заводе есть своя лаборатория. Проверка качества идет на всем протяжении процесса — от входящего сырья до готового продукта. Предприятие готово к выходу на экспорт: сейчас проходит аккредитацию.

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Источник: iskitimr.nso.ru

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