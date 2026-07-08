«Нева Тревел» ввела в эксплуатацию пассажирский теплоход «Сити Круиз-2» проекта 04240. Это второе судно данного проекта.

«Сити Круиз-2», как и головное судно, будет работать на маршрутах по малым рекам и каналам Санкт-Петербурга. Теплоход предназначен для экскурсионных перевозок пассажиров общим числом до 90 человек, с возможностью комфортного размещения на открытой палубе.

Однопалубный теплоход «Сити Круиз-2» пополнил наш прогулочный флот и уже отправляется в рейсы по малым рекам и каналам Петербурга. Днем — экскурсионные прогулки, вечером — маршруты на развод мостов, — сообщается в официальном телеграм-канале оператора.

Конструкция судна специально адаптирована для работы на малых реках и каналах Санкт-Петербурга, включая прохождение под низкими мостами.

Первое судно проекта 04240 «Сити Круиз-1» ввели в эксплуатацию летом 2025 года. Суда построены в рамках лизинговой программы АО «Машпромлизинг» по контракту с АО «СНСЗ».