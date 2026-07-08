Компания «ИНК-Сервис» успешно завершила бурение скважины с длиной горизонтального участка 4100 метров на Большетирском участке недр. Это является новым рекордом России для наземного бурения. Как говорится в сообщении компании, реализация проекта заняла 90 суток. Скважина классифицируется как объект со сверхбольшим отходом от вертикали с коэффициентом отношения длины ствола к вертикали 4,3. Согласно международной классификации сложности бурения, объекту присвоена оценка 7,1 балла, что соответствует уровню самых высокотехнологичных проектов мирового класса.

Длина горизонтального участка скважины — 4100 метров — сопоставима с протяженностью почти всего Невского проспекта в Санкт-Петербурге (от начала до Дворцового моста).

«Предыдущий рекорд по протяженности горизонтальной секции в 3680 метров, пробуренной без использования РУС (роторно-управляемых систем) и РВО (растворов на углеводородной основе) на объектах группы компаний ИНК, продержался менее полугода, и новый рекорд в 4100 метров является закономерным результатом многолетней последовательной и эффективной работы компании в Восточной Сибири», — отметил директор по бурению Иркутской нефтяной компании Константин Петрухин.

Освоение технологий сверхдлинного горизонтального бурения позволяет повысить продуктивность скважин, коэффициент извлечения запасов и оптимизировать капитальные затраты за счет сокращения числа кустовых площадок. А собственное производство смазывающей буровой добавки позволяет не только уменьшать коэффициент трения, один из критичных показателей при бурении длинных горизонтальных стволов, но и исключить использование растворов на углеводородной основе. В настоящее время перед буровым подразделением компании стоит задача по сокращению цикла бурения скважин с горизонтом свыше 3000 метров вдвое. Это позволит повысить экономическую эффективность разработки месторождений.