На заводе «Атоммаш» в Ростовской области начали изготавливать корпус реактора для четвёртого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». На производство уже поступили первые заготовки весом более 65 тонн.

Это четвёртый реактор для строящейся в Египте станции. Два предыдущих корпуса уже отправлены на площадку. Ещё один — для третьего блока — сейчас в работе на российских заводах. Параллельно изготавливаются парогенераторы, главные циркуляционные насосы и другое оборудование для всех блоков.

На начальном этапе металлургические заготовки проходят механическую обработку — на станке убирают лишний металл, чтобы детали идеально совпадали при сборке. Затем нанесут антикоррозионное покрытие для защиты от ржавчины, рассказали в Росатом.

Всего в производстве задействованы несколько заводов «Росатома»: «Атоммаш» в Волгодонске, предприятия в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Карелии. На «Петрозаводскмаше» делают главные циркуляционные насосные агрегаты и трубопроводы. Они уже отправлены для первого блока.

АЭС «Эль-Дабаа» — первая атомная станция в Египте. Она строится на побережье Средиземного моря в 300 километрах от Каира. Четыре блока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ суммарной мощностью 4 800 МВт обеспечат до 10 процентов энергопотребления страны. Кроме строительства, Россия поставит топливо, обучит персонал и построит хранилища для отработавшего топлива.