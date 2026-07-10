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3 дня назад 3102
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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Четыре судна в один день заложили на площадке ГК «Р-Флот»

© www.korabel.ru

Торжественные церемонии состоялись сегодня, 10 июля 2026 года, в день 20-летия предприятия.

На производственной площадке ГК «Р-Флот» в Нижегородской области состоялась закладка четырех судов.

Заложены нефтесборщик проекта ROS2406, буксир-толкач проекта RPT2507, несамоходная баржа-площадка проекта RBD2808 и несамоходная шаланда проекта RHB2007NS.

© www.korabel.ru

В церемонии участвовали заместитель губернатора Егор Поляков, представители министерства промышленности Нижегородской области, депутат и глава отраслевой ассоциации Рустам Досаев, глава Богородского округа Алексей Коротков и гендиректор ГК «Р‑Флот» Алексей Клепиков.

© www.korabel.ru

Егор Поляков отметил, что судостроение — важная часть промышленности региона: река веками была главной транспортной артерией края. Министр Максим Черкасов добавил, что «Р‑Флот» — одно из ключевых предприятий области: за 20 лет компания построила более 1200 судов разного назначения, сообщает пресс-служба предприятия.

© www.korabel.ru

Напомним, проект буксира-толкача ледового класса RPT2507 разработан специалистами ГК «Р-Флот». Судно предназначено для буксировки и толкания судов и плавучих объектов всех типов.

ТТХ проекта RHB2007.1NS

Длина габаритная (м) 19,66

Ширина габаритная (м) 6,96

Высота борта (м) 1,5

Осадка судна (м) 1

Грузоподъемность (т) 91,7

ТТХ проекта RPT2507

Водоизмещение (т) 150

Высота борта (м) 1,8

Осадка судна (м) 1,2

Скорость (уз) 10

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Источник: www.korabel.ru

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