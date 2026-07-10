Четыре судна в один день заложили на площадке ГК «Р-Флот»
Торжественные церемонии состоялись сегодня, 10 июля 2026 года, в день 20-летия предприятия.
На производственной площадке ГК «Р-Флот» в Нижегородской области состоялась закладка четырех судов.
Заложены нефтесборщик проекта ROS2406, буксир-толкач проекта RPT2507, несамоходная баржа-площадка проекта RBD2808 и несамоходная шаланда проекта RHB2007NS.
В церемонии участвовали заместитель губернатора Егор Поляков, представители министерства промышленности Нижегородской области, депутат и глава отраслевой ассоциации Рустам Досаев, глава Богородского округа Алексей Коротков и гендиректор ГК «Р‑Флот» Алексей Клепиков.
Егор Поляков отметил, что судостроение — важная часть промышленности региона: река веками была главной транспортной артерией края. Министр Максим Черкасов добавил, что «Р‑Флот» — одно из ключевых предприятий области: за 20 лет компания построила более 1200 судов разного назначения, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, проект буксира-толкача ледового класса RPT2507 разработан специалистами ГК «Р-Флот». Судно предназначено для буксировки и толкания судов и плавучих объектов всех типов.
ТТХ проекта RHB2007.1NS
Длина габаритная (м) 19,66
Ширина габаритная (м) 6,96
Высота борта (м) 1,5
Осадка судна (м) 1
Грузоподъемность (т) 91,7
ТТХ проекта RPT2507
Водоизмещение (т) 150
Высота борта (м) 1,8
Осадка судна (м) 1,2
Скорость (уз) 10
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