В этом году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» парк общественного транспорта во Владимирской области пополняется на 31 единицу. На эти цели выделено 489 млн рублей, из них 178 млн рублей — из федерального бюджета. Большинство машин уже поступило в муниципалитеты. Так, в Муром поставлены 18 автобусов — это самая крупная поставка по региону. Парк общественного транспорта округа до пополнения состоял из 48 автобусов. Новые машины помогут существенно улучшить ситуацию в сфере пассажирских перевозок.

Комфортная техника адаптирована под условия работы в современном городе: это автобусы большого класса на дизельном двигателе с автоматической коробкой передач. Они оснащены аппаратурой спутниковой навигации и будут подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Предусмотрена техническая возможность интеграции техники в региональную навигационно-информационную систему транспортного комплекса Владимирской области. Кузова — вагонного типа, пассажировместимость — 98 человек. Предусмотрены места для инвалидной коляски. Также каждый автобус оборудован откидной аппарелью для посадки инвалидов-колясочников через пассажирскую дверь, её настил имеет специализированное покрытие с противоскользящим эффектом. Низкий пол облегчает посадку/высадку пассажиров — от опоры до опоры только шаг.

В салоне предусмотрена естественная вентиляция и установлен кондиционер. Для тепла в холодный сезон — современная система радиаторов, монтаж которых произведён с учётом защиты ног водителя и пассажиров. Источники тепла размещены по всей длине салона. Установлены износостойкие поручни, комфортные пассажирские сидения — с мягкой подушкой и спинкой (материалы позволяют производить влажную чистку и устойчивы к внешним воздействиям). В салоне смонтированы несколько кнопок сигнала водителю для открытия дверей на остановке, в том числе рядом с местом кресла-коляски. Система информирования пассажиров состоит из автоинформатора и трёх маршрутоуказателей — на лобовом, боковом и заднем табло.

Обновление парка общественного транспорта — одна из приоритетных задач отрасли. Целевой показатель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2030 год — 85 процентов автобусов в нормативе, то есть не старше 10 лет. В 2026 году нашему региону удалось превысить установленную планку в 65 процентов благодаря планомерной работе в последнюю пятилетку: 72 процента автобусов во Владимирской области — моложе 10 лет. В 2022 — 2025 годах парк автобусов и троллейбусов на регулярных маршрутах был обновлён на треть. На эти цели было выделено 3,1 млрд рублей бюджетных средств, в том числе 1,2 млрд рублей федеральной поддержки. Было приобретено 332 машины — 291 автобус и 41 троллейбус.

В 2026 году обновление парка автобусов проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 31 автобус закупают для эксплуатации в 5 опорных населённых пунктах Владимирской области. Помимо Мурома, участниками проекта в этом году стали Александров, Владимир, Суздаль и Камешково.

Фото Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области