В ярославских больницах обновили хирургию и детский корпус
В Ярославле завершили капитальный ремонт второго хирургического отделения Клинической больницы № 9. Это одно из ключевых хирургических подразделений региона — здесь ежегодно проводят больше тысячи плановых и экстренных операций для жителей Ярославской области. В отделении полностью обновили помещения: сделали современную отделку, заменили окна, двери, напольные покрытия, модернизировали освещение.
Еще один завершенный объект — фасад детского корпуса Областной туберкулезной больницы. Работы обошлись в 5 миллионов рублей, учреждение выполнило их за счет собственных средств. Отремонтировали фасад и балконы, подготовили торец здания к нанесению мурала по проекту #БудьЯрче, сообщили в администрации Ярославской области.
Модернизация медицинских учреждений в регионе идет системно. Программа рассчитана до 2028 года и охватывает 24 больницы, общий объем финансирования — почти 1,4 миллиарда рублей. Основной источник — собственные доходы медучреждений, которые направляются на развитие инфраструктуры. В этом году в порядок приведут 134 объекта и благоустроят прилегающие территории. На эти цели заложено более 700 миллионов рублей.
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