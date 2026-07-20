Новосибирская ТЭЦ-3 ввела в работу турбоагрегат № 13 электрической мощностью 120 мегаватт. Это первый проект в энергосистеме региона, реализованный в рамках федеральной программы модернизации тепловой генерации (КОММод).

Новое оборудование — полностью отечественное. Турбину изготовили на Уральском турбинном заводе, генератор — на новосибирском заводе «Элсиб». После запуска прирост мощности ТЭЦ составил 20 МВт. В сутки новая машина вырабатывает 2880 МВт·ч электроэнергии. Она оснащена автоматической системой мониторинга — теперь параметры оборудования отслеживаются в реальном времени, без ручных замеров.

На станции также модернизируют турбоагрегат № 11 — там уже завершили демонтаж старого оборудования, готовят площадку для установки нового трансформатора и монтажа турбины. Ввод двух агрегатов увеличит установленную электрическую мощность ТЭЦ-3 на 8% (с 496 до 536 МВт), а среднегодовую выработку — на 13%. Вложения компании СГК в обновление превысят 12 млрд рублей, рассказали в Правительстве Новосибирской области.

ТЭЦ-3 — ключевой объект инфраструктуры Новосибирска: она обеспечивает теплом почти всю левобережную часть города и даёт около 20% электроэнергии в области.