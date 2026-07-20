Новосибирская ТЭЦ-3 обновила оборудование: введён турбоагрегат № 13
Новосибирская ТЭЦ-3 ввела в работу турбоагрегат № 13 электрической мощностью 120 мегаватт. Это первый проект в энергосистеме региона, реализованный в рамках федеральной программы модернизации тепловой генерации (КОММод).
Новое оборудование — полностью отечественное. Турбину изготовили на Уральском турбинном заводе, генератор — на новосибирском заводе «Элсиб». После запуска прирост мощности ТЭЦ составил 20 МВт. В сутки новая машина вырабатывает 2880 МВт·ч электроэнергии. Она оснащена автоматической системой мониторинга — теперь параметры оборудования отслеживаются в реальном времени, без ручных замеров.
На станции также модернизируют турбоагрегат № 11 — там уже завершили демонтаж старого оборудования, готовят площадку для установки нового трансформатора и монтажа турбины. Ввод двух агрегатов увеличит установленную электрическую мощность ТЭЦ-3 на 8% (с 496 до 536 МВт), а среднегодовую выработку — на 13%. Вложения компании СГК в обновление превысят 12 млрд рублей, рассказали в Правительстве Новосибирской области.
ТЭЦ-3 — ключевой объект инфраструктуры Новосибирска: она обеспечивает теплом почти всю левобережную часть города и даёт около 20% электроэнергии в области.
Генеральный директор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев пояснил, что прирост мощности ТЭЦ со вводом нового турбоагрегата составит 20 мегаватт: «Мы также прошли отбор для включения в федеральную программу КОММод на 2028-2029 годы по строительству 15-го котла, нового электрофильтра и трансформатора. Это работы дорогостоящие, и хорошо, что сегодня есть возможность вхождения в федеральные программы. Новые энергомощности — это повышение надёжности электроснабжения Новосибирской области, независимость от магистральных перетоков».
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