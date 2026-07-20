«КАМАЗ» поставил 20 высокотехнологичных тягачей поколения К5 в адрес «Группы Лента»
Партия седельных тягачей КАМАЗ-54901 в количестве 20 единиц поставлена ведущему российскому ретейлеру «Группе Лента». Сделка реализована по лизинговой программе АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».
По индивидуальному заказу «Группы Лента» машины выполнены в эксклюзивной цветовой гамме — синий металлик. Ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России будет использовать машины для доставки товаров из распределительных центров в гипермаркеты. Высокотехнологичные магистральные тягачи КАМАЗ будут эксплуатироваться в разных регионах страны.
Логистика розничной сети предъявляет повышенные требования к надёжности транспорта и точности графиков поставок. Модель KAMAЗ-54901 соответствует этим параметрам, и широко применяется российскими компаниями для междугородних перевозок.
Автомобиль оснащён современным рядным шестицилиндровым двигателем КАМАЗ Р6 рабочим объёмом 13 л, мощностью 483 л.с., 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, обладающей низким уровнем шума, высоким КПД. Высокая просторная кабина с двумя спальными местами обеспечивает повышенный комфорт для водителя. Применение современных высокотехнологичных конструктивных решений позволило увеличить межсервисный интервал до 120 тысяч км, а ресурс двигателя до 1,5 млн км, при этом снизить расход топлива на 10% по сравнению с автомобилями предыдущего поколения.
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