В Ульяновской области обновили восемь школ — с ремонтом и новым оборудованием
В Ульяновской области подвели итоги очередного этапа обновления школьных зданий. Капитальный ремонт завершился в восьми образовательных учреждениях региона.
Список школ, где работы уже выполнены:
· Гимназия № 21 и школа № 49 в Ульяновске· Новоуренская школа Ульяновского района· Патрикеевская школа Базарносызганского района· Школа села Степная Васильевка Мелекесского района· Суруловская, Красносельская и Репьёвская школы Новоспасского района
В каждой из них приводили в порядок самое проблемное: меняли инженерные сети, ремонтировали кровлю, обновляли пищеблоки, спортзалы и классы, устанавливали современные системы безопасности.
Но ремонтом дело не ограничилось. Школы оснастили новым оборудованием — технологическим для столовых, лабораторным для кабинетов физики и биологии, интерактивными досками, а также всем необходимым для занятий технологией и основами безопасности и защиты Родины.
Работы продолжаются. Сейчас на финальной стадии — ещё 12 школ. Масштабное обновление образовательных учреждений проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Правительстве Ульяновской области.
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