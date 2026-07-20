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Bionysheva_Elena Детские сады и школы

В Ульяновской области обновили восемь школ — с ремонтом и новым оборудованием

В Ульяновской области подвели итоги очередного этапа обновления школьных зданий. Капитальный ремонт завершился в восьми образовательных учреждениях региона.

Список школ, где работы уже выполнены:

· Гимназия № 21 и школа № 49 в Ульяновске· Новоуренская школа Ульяновского района· Патрикеевская школа Базарносызганского района· Школа села Степная Васильевка Мелекесского района· Суруловская, Красносельская и Репьёвская школы Новоспасского района

В каждой из них приводили в порядок самое проблемное: меняли инженерные сети, ремонтировали кровлю, обновляли пищеблоки, спортзалы и классы, устанавливали современные системы безопасности.

Но ремонтом дело не ограничилось. Школы оснастили новым оборудованием — технологическим для столовых, лабораторным для кабинетов физики и биологии, интерактивными досками, а также всем необходимым для занятий технологией и основами безопасности и защиты Родины.

Работы продолжаются. Сейчас на финальной стадии — ещё 12 школ. Масштабное обновление образовательных учреждений проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Правительстве Ульяновской области.

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Источник: t.me

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