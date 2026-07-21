На Заводе двигателей КАМАЗ запущено новое оборудование для правки валов
В термогальваническом производстве Завода двигателей «КАМАЗа» запустили в работу новый автоматический пресс для правки валов. Оборудование закуплено в рамках проекта «Производство мостов».
На новом прессе процесс правки (для устранения коробления валов, возникающего в результате их охлаждения при закалке) проходят 16 видов валов. За смену необходимо обработать более 400 деталей. «Раньше правка производилась на прессе с ручным управлением. Наладчик устанавливал вал на опорах, вращал деталь, определял точку изгиба и выполнял операцию, — рассказал главный инженер ТГП Сергей Фролов. — При этом были задействованы три пресса, оснастка на которых была настроена на конкретный вид вала».
Новый автоматический пресс заменил все три старых. Он оснащён ПО: необходимые программы для выполнения операций правки загружены в систему управления пресса. Наладчику остаётся лишь выбрать нужную, установить деталь на опоры и запустить процесс. «Таким образом мы исключили человеческий фактор полностью, пресс производит правку в автоматическом режиме. Плюсов много: выросло качество деталей, производительность труда увеличилась больше чем на 50%, а брак исключён, ведь пресс обеспечивает высокую точность», — отметил Сергей Фролов.
Ещё один положительный момент: скорость обработки валов тоже стала выше, что позволяет без задержек выполнять план.
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