Дивизион АСУ и электротехники Росатома вышел на серийное производство систем верхнего уровня управления. Их выпускает предприятие «Парус электро». Оборудование предназначено для централизованного управления технологическими процессами на атомных станциях, энергетических и промышленных объектах.

В линейку вошли серверные и коммуникационные стойки, а также рабочие места операторов. Продукция будет поставляться с источниками бесперебойного питания, которые выпускает сам «Парус электро», и вычислительным оборудованием, изготовленным на предприятиях Росатома по документации АО «РАСУ». Это позволяет обеспечить надёжную передачу данных между нижними уровнями управления и диспетчерскими пунктами.

Новое производство стало продолжением развития компетенций компании. Ранее «Парус электро» освоил выпуск низковольтных комплектных устройств для АЭС, теперь — систем верхнего уровня. Таким образом, предприятие закрывает потребности станций и в распределении энергии, и в управлении процессами. Производственная линия нового цеха спроектирована по стандартам Производственной системы Росатома, что позволяет перенастраивать её под разные модификации без дополнительных затрат.