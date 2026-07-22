Росатом начал серийный выпуск оборудования для управления энергоблоками
Дивизион АСУ и электротехники Росатома вышел на серийное производство систем верхнего уровня управления. Их выпускает предприятие «Парус электро». Оборудование предназначено для централизованного управления технологическими процессами на атомных станциях, энергетических и промышленных объектах.
В линейку вошли серверные и коммуникационные стойки, а также рабочие места операторов. Продукция будет поставляться с источниками бесперебойного питания, которые выпускает сам «Парус электро», и вычислительным оборудованием, изготовленным на предприятиях Росатома по документации АО «РАСУ». Это позволяет обеспечить надёжную передачу данных между нижними уровнями управления и диспетчерскими пунктами.
Новое производство стало продолжением развития компетенций компании. Ранее «Парус электро» освоил выпуск низковольтных комплектных устройств для АЭС, теперь — систем верхнего уровня. Таким образом, предприятие закрывает потребности станций и в распределении энергии, и в управлении процессами. Производственная линия нового цеха спроектирована по стандартам Производственной системы Росатома, что позволяет перенастраивать её под разные модификации без дополнительных затрат.
«Генеральная схема сооружения объектов электроэнергетики предъявляет повышенные требования к производственной и экономической эффективности. Мы отвечаем на эти вызовы через типизацию и увеличение доли собственных сил в производстве систем: результаты пилотной партии, изготовленной „Парус электро“, продемонстрировали положительные эффекты в сокращении срока изготовления на 25% и снижении стоимости оборудования на 16%. Серийное производство стартовало, новая партия оборудования осенью этого года будет отгружена на полигон для прохождения необходимых испытаний перед использованием в проекте модернизации автоматизированной системы управления энергоблока № 2 Калининской АЭС», — отметил генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.
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