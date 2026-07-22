1 день назад

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Создавшая российский электромобиль Атом компания АО «Кама» запатентовала платформу этой машины, следует из свежей выгрузки данных Роспатента.

Платформа включает в себя ряд несущих кузовных панелей, пол, подвески, тяговый электродвигатель, размещенную под полом батарею. Также отдельно запатентованы штампованные кузовные элементы платформы.

Напомним, в базовой конфигурации Атом имеет заднее расположение двигателя и задний привод.

Ранее в АО «Кама» заявляли, что платформа Атома универсальная, на ней в перспективе можно создать широкую гамму автомобилей с кузовами различных типов. Кроме того, она пригодна для гибридов с последовательной силовой установкой.

В охранных документах числятся 35 авторов, 29 из которых — россияне, шесть — китайцы.

На прошлой неделе АО «Кама» отгрузило первые товарные электромобили своим клиентам.

Журналисты издания «Бизнес-Онлайн» подсчитали, что разработка и запуск в производство Атома обошлись в сумму около 1 млрд USD.