Создавшая российский электромобиль Атом компания АО «Кама» запатентовала платформу этой машины, следует из свежей выгрузки данных Роспатента.
Платформа включает в себя ряд несущих кузовных панелей, пол, подвески, тяговый электродвигатель, размещенную под полом батарею. Также отдельно запатентованы штампованные кузовные элементы платформы.
Напомним, в базовой конфигурации Атом имеет заднее расположение двигателя и задний привод.
Ранее в АО «Кама» заявляли, что платформа Атома универсальная, на ней в перспективе можно создать широкую гамму автомобилей с кузовами различных типов. Кроме того, она пригодна для гибридов с последовательной силовой установкой.
В охранных документах числятся 35 авторов, 29 из которых — россияне, шесть — китайцы.
На прошлой неделе АО «Кама» отгрузило первые товарные электромобили своим клиентам.
Журналисты издания «Бизнес-Онлайн» подсчитали, что разработка и запуск в производство Атома обошлись в сумму около 1 млрд USD.
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