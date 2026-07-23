СХПК-колхоз «Луч» запустил первую очередь фермы на 400 голов в Удмуртии
17 июля в Вавожском районе Удмуртской Республики введена в эксплуатацию первая очередь нового животноводческого комплекса СХПК-колхоза «Луч».
Проектная мощность объекта — 400 голов крупного рогатого скота.
Строительство велось с декабря 2024 года исключительно за счёт собственных средств предприятия, без привлечения кредитных ресурсов.
Новая молочно-товарная ферма оснащена современным доильно-молочным блоком с залом «Европараллель» 2×25, рассчитанным на одновременное обслуживание 50 голов.
Для хранения сырья установлены два молочных танка объёмом по 20 тонн каждый, что обеспечивает совокупный резерв охлаждения и хранения до 40 тонн продукции. Конструктивные особенности корпуса предусматривают наличие светового конька на кровле и регулируемых шторок на оконных проёмах, что позволяет оптимизировать естественное освещение и поддерживать необходимый воздухообмен в помещении в зависимости от сезонных температурных колебаний.
Особенностью проекта стала его поэтапная реализация. Как отмечают в хозяйстве, технические параметры доильного зала допускают подключение дополнительных корпусов. В перспективе на данной площадке возможно возведение второго и третьего корпусов без полной реконструкции доильного блока, что создаёт потенциал для масштабирования производства в будущем.
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