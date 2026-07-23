Компания «Брокс» запустила в Фурманове Ивановской области новый производственный комплекс и наладила выпуск промышленных паровых котлов. Такие котлы применяют в энергетике, строительной отрасли, нефтегазовой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Общие инвестиции превысили 1,6 млрд рублей, из которых 718 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития ».

Площадь нового предприятия составляет 10 тыс. кв. м. На средства займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) компания приобрела 61 единицы технологического оборудования, в том числе ленточнопильные, профилегибочные и листогибочные станки, станки лазерной, плазменной и газокислородной резки, сварочное и прессовое оборудование, мостовые краны и т. д.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно выпускать до 68 промышленных паровых котлов мощностью от 1,9 тыс. кВт до 5,6 тыс. кВт.

«Создание производства в короткие сроки стало возможным благодаря займу федерального Фонда развития промышленности. Качество продукции обеспечивают рентгеновский контроль, а также ультразвуковые, радиографические и капиллярные испытания в процессе производства на современном оборудовании. А отличительная особенность выпускаемых теперь в Ивановской области паровых котлов Brox -более низкий относительно аналогов расход топлива», — рассказал генеральный директор ООО «Брокс» Григорий Гатилов.

Промышленные паровые котлы используются для генерации пара высокого давления. Пар, в свою очередь, применяется для нагрева, испарения, стерилизации и других технологических процессов промышленных предприятий, обеспечивает отопление и горячее водоснабжение зданий. На электростанциях пар приводит в движение турбину генератора.

В строительной отрасли котлы и генерируемый в них пар необходимы для получения, прогрева и сушки бетона, при производстве ЖБИ и тротуарной плитки. В нефтегазовой промышленности — для подогрева мазута и прогрева трубопроводов, в деревообработке — для сушки пиломатериалов, в сельском хозяйстве — для гранулирования и запаривания комбикорма, на пищевых предприятиях — для пастеризации молока, размораживания мяса, изготовления консервов и напитков.

Кроме того, компания планирует заменить часть импортных комплектующих — теплообменник, газовый клапан, насос рециркуляции, вентилятор, датчик давления — на отечественные, закупая их у российских производителей.