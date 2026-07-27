В Приангарье открыли цех по переработке конины и говядины
В деревне Култук Усольского района открылся цех по первичной переработке конины и говядины. Промышленное помещение построили на базе крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Кнышова. Общая стоимость проекта — больше 18 млн рублей. Почти 11 из них — господдержка от областного минсельхоза по гранту на развитие семейных животноводческих ферм.
В новом каркасно-модульном цехе установлено сертифицированное оборудование — всё, что нужно для полного цикла первичной переработки: от приёмки мяса до его обработки. Есть комнаты для персонала и ветеринарного врача. В хозяйстве появилось два новых рабочих места, рассказали в пресс-службе администрации Иркутской области.
Теперь КФХ может само заниматься убоем и первичной обработкой скота, не обращаясь к сторонним подрядчикам. Это даёт контроль на каждом этапе и гарантирует соблюдение ветеринарных и санитарных норм. Продукцию планируют продавать в розничных сетях, на ярмарках выходного дня и рынках Усольского района и Ангарска.
Сейчас в хозяйстве Кнышова больше 200 голов скота, из них 105 лошадей. Основное направление — разведение лошадей и КРС мясных пород. Сам Сергей с супругой (она работает ветеринаром) ведут и социальную работу: помогают малоимущим, участникам СВО и их семьям, делали ремонт в районном ФАПе. В планах — сельский туризм, кооперация и цех по производству мясных полуфабрикатов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- БАМ — это не только история, но и будущее и ...нты больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта.
- Усть-Илимская ГЭСРазвитие высокотехнологичных импортозамещающих производств...кутской области активно продолжается модернизация промышленных предприятий.
- г.Иркутск, ул.Урицкого (фото автора)Ремонтно-реставрационные работы в ...имер, Верхоленске и Киренске, тоже насыщенных историческими объектами.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0