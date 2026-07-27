В деревне Култук Усольского района открылся цех по первичной переработке конины и говядины. Промышленное помещение построили на базе крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Кнышова. Общая стоимость проекта — больше 18 млн рублей. Почти 11 из них — господдержка от областного минсельхоза по гранту на развитие семейных животноводческих ферм.

В новом каркасно-модульном цехе установлено сертифицированное оборудование — всё, что нужно для полного цикла первичной переработки: от приёмки мяса до его обработки. Есть комнаты для персонала и ветеринарного врача. В хозяйстве появилось два новых рабочих места, рассказали в пресс-службе администрации Иркутской области.

Теперь КФХ может само заниматься убоем и первичной обработкой скота, не обращаясь к сторонним подрядчикам. Это даёт контроль на каждом этапе и гарантирует соблюдение ветеринарных и санитарных норм. Продукцию планируют продавать в розничных сетях, на ярмарках выходного дня и рынках Усольского района и Ангарска.

Сейчас в хозяйстве Кнышова больше 200 голов скота, из них 105 лошадей. Основное направление — разведение лошадей и КРС мясных пород. Сам Сергей с супругой (она работает ветеринаром) ведут и социальную работу: помогают малоимущим, участникам СВО и их семьям, делали ремонт в районном ФАПе. В планах — сельский туризм, кооперация и цех по производству мясных полуфабрикатов.