Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске (часть 2)

г.Иркутск, ул.Урицкого (фото автора)

Ремонтно-реставрационные работы в 2024 году проводятся на 184 памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных в Иркутской области. В Иркутске полную реставрацию проводят на семи зданиях. В их числе — памятники деревянного зодчества по улицам Горького, 12, Баррикад, 27, Лапина, 39. Ведётся реставрация объектов культурного наследия не только в Иркутске, но и в других поселениях регина, например, Верхоленске и Киренске, тоже насыщенных историческими объектами.

Завершён ремонт кровли и фасада одного из корпусов Иркутской областной детской клинической больницы.

В одном из корпусов Иркутской областной детской клинической больницы завершен первый этап ремонтных работ — восстановление кровли и фасада. Это здание является памятником архитектуры регионального значения. Оно расположено на бульваре Гагарина, 4Е. Здание 1910 года постройки входит в комплекс Иркутской гражданской Кузнецовской больницы.

Менее чем за три месяца полностью обновили кровлю, заменили обрешётку, ограждение крыши, слуховые окна и фальцевое покрытие, установили новую водосточную систему. В соответствии с исторической цветовой гаммой полностью восстановлены фасады. Для этого частично заменена кирпичная кладка, отремонтированы трещины, проведены грунтовка, шпаклевка, обработка биозащитными средствами материалами и покраска современными материалами. Сохранено и отремонтировано всё декоративное оформление фасадов. Стоимость первого этапа ремонтно-реставрационных работ составила 6,4 млн рублей. На втором этапе планируется отремонтировать внутренние инженерные сети здания и его перекрытия. На третьем этапе — провести внутренние отделочные работы.

Этот корпус детской областной больницы не эксплуатировался с 2009 года из-за неудовлетворительного состояния. Благодаря усилиям её руководства, регионального правительства и службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области историческое здание обретет новую жизнь.

Здание было построено в 1910 году. Изначально оно было двухэтажным, в советское время надстроили третий этаж. После окончания ремонта в корпусе будут организован пансионат для бесплатного пребывания тяжелобольных детей и их родителей.

В Театре юного зрителя в Иркутске завершили капремонт.

В Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова завершён капитальный ремонт, он начался в апреле 2024 года. За короткий срок специалисты провели большой объём разных видов работ, которые нельзя было делать параллельно. В условиях действующего театра, где идут репетиции, это добавило сложности, но подрядчик справился с задачей. Результат его работы могут видеть все жители Иркутска, свой 97-й театральный сезон Иркутский ТЮЗ открыл в обновлённом здании.

На ремонт выделили 49,3 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Его провели по нацпроекту «Культура». В здании выполнили ремонт, гидроизоляцию и утепление фундаментов, капитальный ремонт фасадов, восстановили кирпичную кладку, заменили деревянную балюстраду, окна и двери, отремонтировали купола и обновили на них крупноразмерную объёмную шашку. В левом крыле работы продолжатся в следующем году.

Частично сделали ремонт текущих внутренних помещений, в том числе исторических. В их числе — помещение кафе со старинной лепниной и паркетом, фойе и холл театра. Кроме этого, проведён ремонт штанкетного оборудования сцены.

Реставрацию памятника истории и культуры завершили в Иркутске.

В Иркутске состоялась приёмка работ по сохранению исторических элементов объекта культурного наследия, расположенного по улице Каландаришвили, 12. Их восстановили во время капитального ремонта и комплексной реставрации здания, построенного в начале XX века. К полному его обновлению приступили в 2019 году. Из регионального бюджета в рамках ведомственной целевой программы сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, на это выделили 373 млн рублей. За все время существования здания подобных работ в здании не проводили.

Родильный дом и лечебница женских болезней врача Л.С. Зисмана накануне реставрации (фото автора)

Пять лет назад здание было в крайне плачевном состоянии. На объекте произвели усиление и гидроизоляцию фундаментов, демонтировали стены, перегородки, полы, деревянные перекрытия. Сделали монолитные железобетонные перекрытия и лестничные марши, усилили торкретированием все наружные и внутренние стены. Построили новую кровлю со стропильной системой, выполнили цементную стяжку полов, заменили электрические сети, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, установили пожарно-охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Во всём здании установлены новые окна и двери, оштукатурены стены, уложена плитка, отстроены заново входные группы.

Родильный дом и лечебница женских болезней врача Л.С. Зисмана в процессе реставрации (фото автора)

Полностью снесен старый пристрой и построен новый. Сейчас в нем размещается магнитно-резонансный томограф. Приспособить архитектурные памятники под медицинские учреждения, отвечающие современным нормам, крайне сложно, но здесь это удалось, были сохранены особенности памятника. При этом здание теперь вмещает все необходимые инженерные сети, набор специальных помещений. Проведён большой комплекс работ на фасаде здания, он является предметом охраны. Восстановлены утраченные ещё в довоенное время скульптуры на уровне кровли — мальчики на дельфинах. В дореволюционной России они являлись символом родов. Также, по историческим фотографиям были восстановлены картуши — крупные декоративные элементы на крыше.

В начале XX века в здании на улице Каландаришвили, 12 располагался общественный родильный дом и лечебница для женщин и младенцев. В советское время в нём работал эндокринологический диспансер, затем поликлиника онкологического центра.

В Киренске полностью закончено восстановление доходного дома Марковых.

«Усадьба Маркова: два жилых дома» расположенная по адресу: г. Киренск, ул. Ленских Рабочих, 30, 31 признана объектом культурного наследия регионального значения. Работы проводились в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Деревянный, 2-х этажный сложный в плане дом стоит по красной линии ул. Ленских Рабочих. Главный фасад 5-осевой, оконные проёмы с лучковым завершением украшены наличниками с лобанью типа «фронтончик на плечиках». Карниз подшивной с 2 рядами подзора. Памятник связан с пребыванием в г. Киренске видных деятелей коммунистической партии и советского государства Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровского, Е.М. Ярославского.

Исторический облик здания сохранён, тут разместится управление образования города.

Реставрацию четырех объектов культурного наследия завершили в Иркутске.

ул.Декабрьских событий 17 (после реставрации)

На четырёх объектах культурного наследия, которые принадлежат АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ), выполнены последние этапы реставрации. Объекты находятся на улицах Карла Либкнехта, 18, Баррикад, 35, Фридриха Энгельса, 19 и Седова, 33. Кроме того, в городе продолжают реставрацию ещё 10 объектов культурного наследия.

АРПИ учреждено администрацией города в 2012 году для реставрации и приспособления к современным условиям деревянных памятников архитектуры. Каждый объект получает вторую жизнь без привлечения бюджетных средств. После этого в зданиях открывают кафе, магазины, гостиницы.

ул.Баррикад 35 (после реставрации)

ул.Карла Либкнехта 18 (после реставрации)

ул.Кожова 38 (после реставрации)

Механизм, который реализует агентство, позволяет не только отреставрировать памятник без привлечения бюджетных средств, но и обеспечить контроль за сроками и качеством выполнения работ. Он уточнил, что АРПИ ищет инвесторов на конкурсной основе. На торгах разыгрывают право заключить договор с обязательствами по реставрации объекта культурного наследия за счет инвестора. Далее победитель оплачивает выкупную стоимость здания с земельным участком, а также затраты на проектирование, экспертизу, реставрацию. Объект переходит в собственность инвестору только после выполнения всех обязательств и ввода в эксплуатацию. Агентство берет на себя все организационные вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, обеспечивает получение необходимых исходных документов, согласований, проведение экспертиз, осуществляет подбор лицензированных подрядчиков, технический надзор и ввод объекта в эксплуатацию.

ул.Радищева 5 (после реставрации)

В Иркутске огромное количество памятников архитектуры и средовой застройки. Из полутора тысяч объектов культурного наследия более 700 — памятники деревянного зодчества. Реновация — один из действенных способов, когда вместо обветшалых домов — фактически трущоб — мы получаем объекты современной инфраструктуры. Это сложный процесс, трудоемкий, затратный.

ул. Седова 64 (после реставрации)

АНО «Агентство развития памятников Иркутска» заключило четыре договора на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

В настоящее время уже приступили к подготовке научно-исследовательской и проектной документации. До середины 2026 года частный инвестор планирует восстановить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Мусатова: дом с парикмахерской» на улице Грязнова, 8. На 2027-й предусмотрены сдача отреставрированных ОКН «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, 32, «Доходный дом» на Баррикад, 85 и «Общественное здание» в переулке Деповском, 4.

В прошлом году закончена реставрация домов-памятников на улицах Октябрьской Революции, 20, Николая Гаврилова, 2. На разных этапах восстановления находятся еще 8 объектов. Всего за период деятельности АРПИ с 2012 года в порядок приведено около 30 исторических зданий. Это хороший пример сотрудничества власти и бизнеса.

В Верхоленске восстанавливается Собор Воскресения Христова.

В Качугском районе завершается восстановление Собора Воскресения Христова в селе Верхоленск. Здание было построено в 1906 году. Восстановить его пытались с конца 1980-х годов, с 2020 года работы ведутся при поддержке «Газпрома».

Основной этап восстановления пройден: несущие конструкции усилены, в порядок привели фундаменты, перекрытия, стены и кровлю. Осталось совсем немного — обустроить паперть, фасады и колокольню достроить, недавно на ней установили шатёр.

Ещё при строительстве объекта 100 с лишним лет назад эта колокольня не была возведена из-за Русско-Японской, Первой мировой и Гражданской войн. Теперь храм будет завершён в том виде, как и педполагался.

Освятят Верхоленский Собор Воскресения Христова в следующем году, но богослужения здесь уже проходят, интерьер восстановлен.

Верхоленск раньше был богатым уездным городом, он старше Иркутска. Его история начинается в 1641 году когда на берегу Лены казаки основали острог. Тут проходил легендарный Якутский тракт, а во времена Екатерины Второй он претендовал на статус столицы губернии. В XIX веке по Лене отсюда отправлялись экспедиции Русского географического общества в Северный Ледовитый и Тихий океаны, на Камчатку, Аляску, в Северную Калифорнию, но к концу века Верхоленск оказался в стороне от крупных дорог и стал местом политических заключенных. В их числе — Лев Троцкий, Серго Орджоникидзе, Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе. Неудивительно, что сегодня в Верхоленске статус объектов культурного наследия России получат сразу 60 зданий.

Государственные историко-культурные экспертизы всех исторических зданий завершены. Их провели на 93 постройках, имевших статус выявленных объектов культурного наследия. Это усадебные комплексы и единичные постройки села, по решению экспертов 65% обследованных построек рекомендованы к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Это высокий показатель.

Ряд домов, где проживали ссыльные, сейчас ставят на государственную охрану. В частности, это дома, где жил один из видных революционеров, один из первых российских последователей марксизма Николай Федосеев. Один из них, наиболее архаичный, по улице Пуляевского, 27 датируется началом XIX века. Это одна из самых старых сохранившихся построек в Верхоленске.

Благодаря богатой истории, большому количеству старинных зданий и сохранившейся планировке Верхоленск носит звание заповедного села. Проведённое исследование позволит начать работу по приданию ему статуса исторического поселения.

Река Лена и Шишкинские писаницы вблизи Верхоленска

Качугский район — восходящая звезда туризма. Богатое культурное наследие, археологические памятники, красота природы и православные святыни из года в год привлекают всё больше туристов.

В Иркутске восстанавливают бывшую военно-картографическую фабрику.

Здание бывшей картографической фабрики — объект культурного наследия регионального значения XIX века, расположенный в Иркутске на улице Рабочего Штаба, 24, получит новую жизнь. Реставрация стала возможной благодаря совместным действиям службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и нового собственника.

Новый собственник намерен восстановить объект и приспособить его под административно-офисное использование. В службе по охране объектов культурного наследия им уже получено задание на проведение работ по сохранению объекта, разрешение на проведение ремонта и приспособление здания для эксплуатации.

Двухэтажное здание площадью около пяти тысяч метров выполнено в стиле эклектики. Его построил купец Зимин в 1820-х годах. В 1872-м в нём разместилась учительская семинария. После Октябрьской революции перешло в военным, в нём разместили 475-ю военно-картографическую фабрику. Все собственники расширяли и перестраивали здание. В нём снесли многие перекрытия, местами забетонировали участки, это привело к коррозии исторической кирпичной кладки. В 1990-х годах часть помещений сдавали в аренду. За годы эксплуатации в здании ни разу не было капитального ремонта или реставрации. Последний косметический ремонт фасадов провели в конце 1980-х годов. В 2005-м году здание горело. До сих пор обрушены его крыша и перекрытия. По словам специалистов, объект выглядит хуже, чем есть на самом деле, но его ослабили конструктивные вмешательства предыдущих пользователей. Реставрация позволит восстановить и укрепить историческое здание.

В Иркутске отремонтируют историческую водонапорную башню.

Историческая иркутская водонапорная башня на углу улиц Байкальской и Красных Мадьяр будет отремонтирована. Памятник культурного наследия регионального значения 1905 года после десятилетий забвения получит новую жизнь. Этому предшествовала кропотливая работа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области с собственниками здания.

Служба приняла исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Общегородская водокачка». Вопрос решался в том числе в суде. В настоящее время собственником объекта проводятся ремонтно-реставрационные работы. Проведено инженерное обследование здания, принято решение о разработке проекта по ремонту фундамента. Далее начнется работа над проектами по ремонту кровли, ограждающих конструкций, стен. Внешний вид башни не изменится.

В начале XX века от башни была проложена разветвленная водопроводная сеть. В середине 1980-х годов водокачку закрыли из-за изменения технологии водоснабжения Иркутска. С тех пор она стояла законсервированной. С начала 2000-х сменила несколько собственников. Ни один не смог изыскать средства на ее восстановление. Вопрос решился в 2024 году при содействии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

У другой известный иркутской водонапорной башни в Глазковском предместье сегодня есть собственник, здание эксплуатируется и ему ничто не угрожает.

Глазковская водонапорная башня (фото автора)

В Иркутске планируют восстановить гостиницу «Амурское подворье» в которой останавливался Антон Чехов.

В этом здании останавливался Антон Чехов во время поездки на остров Сахалин в 1890 году. Оно является памятником истории и культуры регионального значения, но находится в федеральной собственности. В службу по охране объектов культурного наследия региона поступило обращение компании, которая намерена проводить работы, и собственника - Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Оно было создано совместным распоряжением Министерства культуры РФ и Министерства имущественных отношений РФ для совершенствования системы управления объектами культурного наследия.

Цель проекта — восстановление, реставрация и адаптация здания под современное использование. В дальнейшем здание планируется сдавать в аренду, разместить в нём бутик-отель или создать кластер заведений кафе и ресторанов.

Двухэтажное историческое здание расположено в Иркутске, на улице Фурье 1 «А» (ранее улица называлась Котельниковская). Оно было построено в конце 19 века для размещения гостиницы «Амурское подворье». Летом 1890-го года там на неделю останавливался великий русский писатель А.П. Чехов. Известны шесть писем, которые Чехов написал из этой гостиницы.

В Иркутске завершается реставрация «Дома актёра».

Иркутский дом актёра (до реставрации, фото автора)

Реставрация Дома актера (1896г.) стартовала в 2022 году и это главный проект реставрации последних лет. Предметом охраны в этом здании являются капитальные деревянные стены, обшивка калеванной доской, многочисленный лепной декор. В роскошном одноэтажном деревянном доме с куполами, нежной лепниной и окошечками-иллюминаторами под крышей жил известный купец, золотопромышленник и винодел Михаил Бутин. В 1917 году здесь, после девятидневных боёв, было подписано перемирие между белогвардейцами и Красной армией, а памятник погибшим за власть советов расположен чуть дальше по улице.

Памятник борцам революции (фото автора)

Памятник борцам революции (фото автора)

В 1918 году здесь жил начальник Сибвоенкомата Александр Таубе. После 1922 года помещение передали губернскому совету физкультуры, а с 1935-го дом купца Бутина превратился в коммуналку. С 24 марта 1980 года особняк стал называться Домом актёра, здесь открылась камерная сцена иркутского музтеатра.

Зачастую для реставрации деревянные объекты полностью разбирают, анализируют состояние каждого бревна, а затем собирают, заменяя повреждённые части. Здесь же было принято решение о восстановлении без разбора. Это позволило сохранить максимальную подлинность всех элементов здания. Сруб подвергли «вывешиванию» и выкопали под ним котлован для подвала.

Создание цокольного этажа увеличило площадь здания практически в два раза: с 560 кв. м до 976 кв. м.

Иркутский Дом актёра уникальное здание с насыщенной историей, здесь бывали многие российские актёры и актрисы, известные литераторы, свои спектакли ставили Вячеслав Кокорин, Сергей Болдырев и Иван Вырыпаев, а в 1974 году у дома снимали сцену из фильма «Звезда пленительного счастья» и совсем скоро дом станет как новый.

В 2024 году в Иркутске началась реконструкция Дома офицеров.

Реконструкция пройдет в два этапа. На первом планируют отремонтировать фасад и кровлю, затем возьмутся за внутреннюю отделку и инженерные сети. Дом Офицеров Иркутского гарнизона (построен в 1884 году), прежде принадлежал купеческой семье Колыгиных, использовался в качестве доходного дома. В 1921 году национализирован, в здании разместили Наркомат иностранных дел ДВР. С 1932-Дом Красной Армии, позже-Дом Офицеров Сибирского военного округа(позже-ЗабВО, потом-вновь СибВО).

Региональные власти продолжают поддерживать инвесторов, которые готовы участвовать в сохранении архитектурного облика столицы и других поселений Прибайкалья. Когда дома восстанавливаются подобным образом, это несомненно влияет на общий вид городов и сёл, воссоздает их особую атмосферу. И жители, и гости региона начинают воспринимать исторические здания иначе, могут оценить это по-настоящему уникальное культурное наследие нашей страны.

В статье использованы материалы из открытых источников и личные фотографии.

P. S. О других восстановленых объектах культурного наследия Сибири читайте в моих статьях: Тобольск настоящий ; Восстановление объектов культурного наследия в Тюмени часть 1 , часть 2 и часть 3 ; Развитие Сибири (часть 1) ; Уникальная экспозиция «Московского тракта» открылась в прибайкальском музее Тальцы ; Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске ; Иркутские кварталы ; Сибирское барокко .

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