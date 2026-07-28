ОДК изготовила четвертую серийную турбину ГТД-110М для ТЭК
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех изготовила четвертую серийную турбину большой мощности ГТД-110М. Индустриальный двигатель успешно прошел приемо-сдаточные испытания и подтвердил все заявленные характеристики.
Турбина выдержала трехдневные стендовые испытания с выдачей полной мощности в электросеть. В ходе проверки она доказала устойчивость и надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт.
«Это уже четвертая серийная ГТД-110М. Отечественный двигатель большой мощности помогает укреплять энергосистему страны, устранять энергодефициты, развивать промышленность и инфраструктуру. Мы продолжаем совершенствовать эксплуатационные характеристики машины. Проводится работа по снижению уровня эмиссии выхлопных газов в 6-8 раз, увеличению ресурсных показателей и назначенного ресурса двигателя до 125 тыс. эквивалетных часов. Также специалисты внедряют новые конструктивные решения для сокращения длительности технического обслуживания и капитальных ремонтов», — отметил исполняющий обязанности директора программы ГТД большой мощности ОДК-Сатурн Виктор Рогожин.
Турбина ГТД-110М разработана и производится на рыбинском предприятии ОДК-Сатурн. Двигатель имеет передовые технические характеристики и создан для импортозамещения в энергетике. Он легче и компактнее зарубежных аналогов, что упрощает доставку заказчикам. ГТД-110М демонстрирует высокую топливную эффективность. В конструкции применено большое количество уникальных технических решений, обеспечивающих высокие характеристики и надежность при малой массе турбины.
ГТД-110М — первая произведенная в России турбина в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт. Коэффициент полезного действия составляет 36%, что сопоставимо с лучшими на мировом рынке газотурбинными двигателями для энергетики.
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