В Ижевске запустили производство вспененного полиэтилена, который используют автозаводы, строители и производители спортинвентаря. «Ижевский завод пластмасс» открыл новую линию на средства около 300 млн рублей — почти 200 из них дали фонды развития в виде льготных займов. На оборудование (экструзионные линии, печь для вспенивания, ускоритель электронов) потратили по программе «Проекты развития».

Пенополиэтилен марки Isolon идёт на уплотнители и шумоизоляцию для «ЛиАЗа», «НЕФАЗа», «АвтоВАЗа» и других автозаводов. В строительстве из него делают подложки для полов, стяжек, шумоизоляционные маты и уплотнительные ленты. Упаковка для техники, туристические коврики, спасательные жилеты, татами и маты для единоборств — тоже из этого материала.

Объём производства вырастет на 15%, завод планирует замещать импорт и увеличивать свою долю на рынке. Продукция уже есть в «Лемана Про», «Петровиче», «Бауцентре» и на маркетплейсах.

Материал выдерживает от -60 до +105 °C, устойчив к влаге, химикатам и грибку. Экологически безопасен, без запаха.