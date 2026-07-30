Вспененный полиэтилен Isolon начали выпускать в Ижевске — для упаковки, спорта и стройматериалов
В Ижевске запустили производство вспененного полиэтилена, который используют автозаводы, строители и производители спортинвентаря. «Ижевский завод пластмасс» открыл новую линию на средства около 300 млн рублей — почти 200 из них дали фонды развития в виде льготных займов. На оборудование (экструзионные линии, печь для вспенивания, ускоритель электронов) потратили по программе «Проекты развития».
Пенополиэтилен марки Isolon идёт на уплотнители и шумоизоляцию для «ЛиАЗа», «НЕФАЗа», «АвтоВАЗа» и других автозаводов. В строительстве из него делают подложки для полов, стяжек, шумоизоляционные маты и уплотнительные ленты. Упаковка для техники, туристические коврики, спасательные жилеты, татами и маты для единоборств — тоже из этого материала.
Объём производства вырастет на 15%, завод планирует замещать импорт и увеличивать свою долю на рынке. Продукция уже есть в «Лемана Про», «Петровиче», «Бауцентре» и на маркетплейсах.
Материал выдерживает от -60 до +105 °C, устойчив к влаге, химикатам и грибку. Экологически безопасен, без запаха.
«Благодаря займу ФРП, предприятие запустило новую технологическую линию по выпуску вспененного полиэтилена марки Isolon. В состав новой технологической линии вошла линия протяжки полимерного листа и современный мощный ускоритель электронов. Такая комбинация оборудования необходима для сшивания макромолекул полиэтилена, что делает материал более прочным и термостойким, расширяя сферы его использования», — рассказал генеральный директор АО «Ижевский завод пластмасс» Константин Архипов.
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