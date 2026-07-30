ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил и осуществил отгрузку блочно-модульной электрокотельной «Хит» мощностью 1,75 МВт для нового перинатального центра Магадана. Она обеспечит круглогодичное горячее водоснабжение родильного дома медцентра, а также станет для него резервным источником отопления. Проект был реализован в максимально короткие сроки — период от начала разработки рабочей документации до отгрузки энергоустановки составил 4,5 месяца.

Перинатальный центр, для нужд которого была изготовлена котельная ЧЗЭО, строят в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На федеральном уровне объект получил статус особо значимого инфраструктурного проекта.

Центр площадью 20 тысяч кв. м включает в себя родильный дом, женскую консультацию, клинико-диагностический стационар и центр планирования семьи. В штатном режиме котельная «Хит» обеспечит горячее водоснабжение (ГВС) здания роддома, а при отключении основного источника теплоснабжения установка будет автоматически переключаться на отопление объекта.

Комплектация

Котельная «Хит» выполнена в двух блок-модулях. Внутри установлены два тэновых электрокотла производства ООО «ТД Невский» суммарной тепловой мощностью 1,75 МВт. Также в состав теплоэнергетической установки входят восемь насосов производства CNP, пять терморегуляторов бренда Electrotherm, общекотельная автоматика, КИПиА, электрощитовое оборудование, системы освещения, вентиляции и обогрева.

Электрощитовая часть укомплектована низковольтным оборудованием — НКУ ВРУ на базе ЩО-70 с автоматическим вводом резерва. Решение спроектировано по зависимой одноконтурной схеме, питание — от сети напряжением 0,4 кВ. Вводные выключатели НКУ ВРУ рассчитаны на 3200А. Шкафы НКУ имеют степень секционирования 3b, степень защиты IP 31.

Котельная полностью автоматизирована и рассчитана на работу без постоянного присутствия персонала. Данные о температуре теплоносителя на входе и выходе, текущей тепловой мощности, состоянии насосных групп, вентиляторов, нагревателей и степени загрузки котлов поступают на программируемый логический контроллер и передаются на верхний уровень АСУ ТП.

Помимо этого, в систему котельной интегрируется облачный сервис собственной разработки ЧЗЭО «4Z Диспетчер» : он будет анализировать текущие и архивные показатели технологических процессов и прогнозировать возможные сбои в работе на этапе их зарождения.

«Этот проект действительно можно назвать особенным, и это не будет преувеличением. Сжатые сроки, особая ответственность перед медучреждением и регионом — всё это потребовало от нас максимальной мобилизации. Наша производственная команда перешла на усиленный режим, департамент материально-технического снабжения авансировал закупку комплектующих, мы оптимизировали и ускорили техпроцессы. Это позволило отгрузить котельную на две недели раньше установленной договором даты. И ещё одна важная деталь: мы дали на энергообъект гарантию в десять лет — мало кто из производителей теплоэнергетических установок берет на себя такие гарантийные обязательства», — отмечает Руководитель Проектной группы теплоэнергетических установок ЧЗЭО Роман Смолянинов.

На объекте Заказчика специалистам ЧЗЭО предстоит выполнить шеф-монтаж и пусконаладочные работы. Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2026 года.