«Хромос Инжиниринг» начал выпуск аналитического оборудования для нефтегазовой отрасли
Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» увеличила выпуск промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и одновременно освоила производство оборудования во взрывозащищённом исполнении. Такие комплексы можно устанавливать непосредственно на газовых промыслах — обычная техника в таких условиях работать не может.
Хроматографический комплекс — это полностью автоматизированная аналитическая система непрерывного действия. Она определяет компонентный состав природного газа, содержание хлорорганических соединений и серосодержащих компонентов в нефти, контролирует качество нефтепродуктов на всех этапах — от добычи до переработки. Анализ занимает всего 300 секунд. Оборудование применимо как в лабораториях, так и в полевых условиях.
Общий объём инвестиций в развитие производства составил 250 миллионов рублей. Из них 176,4 миллиона предоставил федеральный Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России), ещё 19,6 миллиона — региональный ФРП Нижегородской области. Финансирование осуществлялось в рамках программы «Проекты развития».
На эти средства предприятие закупило более 30 единиц оборудования: токарные автоматы с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, установки лазерной сварки, линию порошковой окраски, электроэрозионные станки и измерительные системы. После выхода на полную мощность компания сможет ежегодно наращивать выпуск хроматографических комплексов ещё на 50%.
Расширение станочного парка позволило заводу замкнуть полный цикл производства. Раньше некоторые операции — прецизионную обработку сложных корпусных деталей, высокоскоростную резку и порошковую окраску — приходилось отдавать на сторону, что сдерживало объёмы выпуска. Теперь всё делается на собственных мощностях, включая изготовление взрывозащищённых блок-боксов. Большая часть комплектующих сегодня закупается у отечественных поставщиков. Уровень локализации достиг 80%.
Продукция компании востребована крупнейшими игроками топливно-энергетического сектора: «Газпромом», «Лукойлом», «Роснефтью», «Сибуром», «Транснефтью» и другими.
«Финансовое участие Фондов развития промышленности позволило нам приобрести высокопроизводительные станки с ЧПУ и ряд вспомогательного оборудования. Это дало возможность нарастить выпуск комплексов, которые анализируют пробы природного газа полностью автономно всего за 300 секунд. Их можно использовать как в лабораториях, так и на газовых промыслах — для этого оборудование помещается во взрывозащищенный блок-бокс», — отметил генеральный директор ООО «Хромос Инжиниринг» Александр Поляков.
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