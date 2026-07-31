Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» увеличила выпуск промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и одновременно освоила производство оборудования во взрывозащищённом исполнении. Такие комплексы можно устанавливать непосредственно на газовых промыслах — обычная техника в таких условиях работать не может.

Хроматографический комплекс — это полностью автоматизированная аналитическая система непрерывного действия. Она определяет компонентный состав природного газа, содержание хлорорганических соединений и серосодержащих компонентов в нефти, контролирует качество нефтепродуктов на всех этапах — от добычи до переработки. Анализ занимает всего 300 секунд. Оборудование применимо как в лабораториях, так и в полевых условиях.

Общий объём инвестиций в развитие производства составил 250 миллионов рублей. Из них 176,4 миллиона предоставил федеральный Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России), ещё 19,6 миллиона — региональный ФРП Нижегородской области. Финансирование осуществлялось в рамках программы «Проекты развития».

На эти средства предприятие закупило более 30 единиц оборудования: токарные автоматы с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, установки лазерной сварки, линию порошковой окраски, электроэрозионные станки и измерительные системы. После выхода на полную мощность компания сможет ежегодно наращивать выпуск хроматографических комплексов ещё на 50%.

Расширение станочного парка позволило заводу замкнуть полный цикл производства. Раньше некоторые операции — прецизионную обработку сложных корпусных деталей, высокоскоростную резку и порошковую окраску — приходилось отдавать на сторону, что сдерживало объёмы выпуска. Теперь всё делается на собственных мощностях, включая изготовление взрывозащищённых блок-боксов. Большая часть комплектующих сегодня закупается у отечественных поставщиков. Уровень локализации достиг 80%.

Продукция компании востребована крупнейшими игроками топливно-энергетического сектора: «Газпромом», «Лукойлом», «Роснефтью», «Сибуром», «Транснефтью» и другими.