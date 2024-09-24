Российский рынок программируемых контроллеров продолжает стряхивать иностранные бренды.

Программируемый логический контроллер Segnetics Pixel2 © i.postimg.cc

Российские производители программируемых логческих контроллеров снова радуют новинками, способными заткнуть за пояс иностранные аналоги!

Компания Segnetics представила Pixel2 — обновлённую версию популярного ПЛК Pixel, которая объединила проверенные временем надёжность и качество с новейшими технологиями.

Это первый контроллер на российском рынке, который предлагает премиальные функции по доступной цене.

Pixel2 оснащён 32 встроенными каналами для подключения устройств и датчиков, с возможностью расширения до 64 через модули MRL по высокоскоростной шине MTBus. Это позволяет получить дополнительные каналы, в том числе аналоговые, по весьма умеренной цене и делает Pixel2 экономически выгодным и логичным выбором при построении систем любой сложности.

Мощный процессор с 64-разрядной ОС Linux реального времени гарантирует высокую производительность и стабильность, а поддержка VNC и интеграция с Telegram позволяют контролировать устройство удалённо. Яркий TFT дисплей и тактильная силиконовая клавиатура с яркой подсветкой обеспечивают удобное и визуально приятное взаимодействие с системой.

Pixel2 — новое слово в мире автоматизации. Segnetics удалось объединить премиальное качество, широкие возможности и низкую стоимость в одном приборе.

Движение правильным курсом.

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