Москва — Новороссийск: «Гранд Сервис Экспресс» дополнил маршрутную сеть 2026
Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила новый ежедневный поезд на южном направлении. С 10 июля в регулярном сообщении начал курсировать состав «Таврия» № 433М по маршруту Москва — Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба официального перевозчика в Крым.
Пассажиры получили дополнительную возможность для поездок на Черноморское побережье. Новый маршрут расширяет географию присутствия ГСЭ и даёт альтернативу существующим способам добраться до курортов Краснодарского края.
Детали маршрута и расписание
Поезд «Таврия» отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45. Прибытие в Новороссийск — через день в 05:20. На маршруте предусмотрены остановки в крупных городах, включая Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.
Утреннее время прибытия в Новороссийск выбрано не случайно. Как отметили в компании, это позволяет пассажирам добраться до места размещения ещё до начала расчётного часа, заселиться в отель или гостиницу и сразу переключиться на отпускной или рабочий лад.
Обратное направление
Поезд № 434С отправляется из Новороссийска в Москву также в 17:45. Время прибытия в столицу варьируется: в зависимости от даты состав приходит в 05:35 или 06:01. Такой график даёт возможность пассажирам успеть на поезд после выселения из гостиницы, а в день возвращения — при необходимости отправиться с вокзала на работу.
Состав поезда
В состав поездов «Таврия» на юг включены одноэтажные вагоны:
✅ Плацкартные.✅ Купейные.
Пассажиры могут выбрать тип размещения в зависимости от своих предпочтений и бюджета.
Сроки действия расписания
Ежедневное расписание поездов Москва — Новороссийск и обратно действует до конца сентября 2026 года. О дальнейшем графике движения компания сообщит дополнительно.
Развитие маршрутной сети ГСЭ
Новороссийское направление стало частью масштабного расширения маршрутной сети «Гранд Сервис Экспресс, в которой появились новые поезда Москва — Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург — Анапа (с прохождением через Москву) и Москва — Адлер.
Вместе с тем, транспортная компания продолжает обеспечивать регулярное пассажирское сообщение с Крымом: 7 составов «Таврия» и «Таврия Экспресс» ежедневно отправляются на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Кроме того, в графике ГСЭ присутствует поезд-отель «Гранд Экспресс» № 054А/053А, который выполняет ежедневные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.
Таким образом, новый маршрут Москва — Новороссийск укрепляет позиции официального перевозчика в Крым на южных направлениях и даёт пассажирам больше выбора при планировании поездок к морю.
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