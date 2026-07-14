Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила новый ежедневный поезд на южном направлении. С 10 июля в регулярном сообщении начал курсировать состав «Таврия» № 433М по маршруту Москва — Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба официального перевозчика в Крым.

Пассажиры получили дополнительную возможность для поездок на Черноморское побережье. Новый маршрут расширяет географию присутствия ГСЭ и даёт альтернативу существующим способам добраться до курортов Краснодарского края.

Детали маршрута и расписание

Поезд «Таврия » отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45. Прибытие в Новороссийск — через день в 05:20. На маршруте предусмотрены остановки в крупных городах, включая Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Утреннее время прибытия в Новороссийск выбрано не случайно. Как отметили в компании, это позволяет пассажирам добраться до места размещения ещё до начала расчётного часа, заселиться в отель или гостиницу и сразу переключиться на отпускной или рабочий лад.

Обратное направление

Поезд № 434С отправляется из Новороссийска в Москву также в 17:45. Время прибытия в столицу варьируется: в зависимости от даты состав приходит в 05:35 или 06:01. Такой график даёт возможность пассажирам успеть на поезд после выселения из гостиницы, а в день возвращения — при необходимости отправиться с вокзала на работу.

Состав поезда

В состав поездов «Таврия» на юг включены одноэтажные вагоны:

✅ Плацкартные.✅ Купейные.

Пассажиры могут выбрать тип размещения в зависимости от своих предпочтений и бюджета.

Сроки действия расписания

Ежедневное расписание поездов Москва — Новороссийск и обратно действует до конца сентября 2026 года. О дальнейшем графике движения компания сообщит дополнительно.

Развитие маршрутной сети ГСЭ

Новороссийское направление стало частью масштабного расширения маршрутной сети «Гранд Сервис Экспресс, в которой появились новые поезда Москва — Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург — Анапа (с прохождением через Москву) и Москва — Адлер.

Вместе с тем, транспортная компания продолжает обеспечивать регулярное пассажирское сообщение с Крымом: 7 составов «Таврия» и «Таврия Экспресс» ежедневно отправляются на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Кроме того, в графике ГСЭ присутствует поезд-отель «Гранд Экспресс» № 054А/053А, который выполняет ежедневные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Таким образом, новый маршрут Москва — Новороссийск укрепляет позиции официального перевозчика в Крым на южных направлениях и даёт пассажирам больше выбора при планировании поездок к морю.