На Магнитогорском металлургическом комбинате завершился капитальный ремонт первого разряда доменной печи № 7. Агрегат вернули в работу, он вышел на рабочие параметры и обеспечивает выполнение производственной программы цеха.

Ремонт длился около года и обошёлся в 4,8 млрд рублей. Производительность печи выросла с 1 до 1,1 млн тонн чугуна в год. Расход кокса снизился на 16 кг на тонну — это уменьшило себестоимость продукции и улучшило экологические показатели.

Ключевое направление модернизации — обновление воздухонагревателей. Ещё до ремонта построили два новых агрегата, а в ходе работ завершили строительство третьего, бесшахтного типа с верхней камерой горения. Новое оборудование позволяет нагревать горячее дутьё до 1250 °C, что также способствует снижению расхода кокса. В системе подачи агломерата пластинчатый конвейер заменили на ленточный — это связано с переходом на холодный агломерат аглофабрики № 5, рассказали в ММК.

Предыдущий капитальный ремонт такого масштаба на печи № 7 проводился в 2002 году. В этот раз агрегат практически полностью обновили: демонтировали старые конструкции, отремонтировали фундамент, заменили трубы охлаждения лещади и металлоприёмник, смонтировали новый кожух, холодильники и колошниковую защиту. Также обновили клапаны дутья, отсекающие клапаны воздухонагревателей, скиповую лебёдку, системы электроснабжения и автоматики. В пиковые периоды на объекте работали до тысячи специалистов в смену.