Открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Мутную в Тёпло-Огарёвском районе. Сооружение расположено на автодороге Киреевск — Тёплое и является важной частью транспортного маршрута района. В рамках реконструкции мост фактически построили заново.

Специалисты также обновили подходы к сооружению, подготовили новое основание дорожного полотна, выполнили гидроизоляцию и укрепили конусы моста и откосы насыпи. Кроме того, на объекте появились локальные очистные сооружения. Работы, кстати сказать, удалось завершить на месяц раньше запланированного срока. А произошедшее открытие движения теперь позволит сделать поездки по этому участку дороги безопаснее и комфортнее для автомобилистов.

Обновление мостовой инфраструктуры в регионе продолжается. До конца года планируется завершить реконструкцию еще двух сооружений — в Ленинском и Чернском районах. В целом за период с 2018 по 2025 год в Тульской области привели в порядок 27 мостов и других искусственных сооружений. Работы прошли в 16 муниципальных образованиях, а общий объем вложений достиг 6,5 млрд рублей. Все объекты удалось открыть в сроки, предусмотренные контрактами, либо раньше.