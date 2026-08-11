Открыто движение по реконструированному мосту через реку Мутную
Открыто рабочее движение по обновленному мосту через реку Мутную в Тёпло-Огарёвском районе. Сооружение расположено на автодороге Киреевск — Тёплое и является важной частью транспортного маршрута района. В рамках реконструкции мост фактически построили заново.
Специалисты также обновили подходы к сооружению, подготовили новое основание дорожного полотна, выполнили гидроизоляцию и укрепили конусы моста и откосы насыпи. Кроме того, на объекте появились локальные очистные сооружения. Работы, кстати сказать, удалось завершить на месяц раньше запланированного срока. А произошедшее открытие движения теперь позволит сделать поездки по этому участку дороги безопаснее и комфортнее для автомобилистов.
Обновление мостовой инфраструктуры в регионе продолжается. До конца года планируется завершить реконструкцию еще двух сооружений — в Ленинском и Чернском районах. В целом за период с 2018 по 2025 год в Тульской области привели в порядок 27 мостов и других искусственных сооружений. Работы прошли в 16 муниципальных образованиях, а общий объем вложений достиг 6,5 млрд рублей. Все объекты удалось открыть в сроки, предусмотренные контрактами, либо раньше.
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