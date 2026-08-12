Бурятия получила новые автобусы
10 августа Бурятия получила очередную партию новой техники. 27 современных автобусов ПАЗ, приобретенных за счет средств Единой президентской дальневосточной субсидии, поступили в республику. Вместе с 9 «Волгабасами», полученными в июне, общее число новой техники, переданной городу в 2026 году, составило 36 единиц.
Общая стоимость новой техники, поступившей в 2026 году в Бурятию, составляет 428,9 млн рублей. Эти автобусы предназначены для транспортного обслуживания жителей и гостей Улан-Удэ. Всего на период 2026-2028 годов по линии Единой президентской дальневосточной субсидии запланировано приобретение автобусов на сумму 1 092,3 млн рублей (в 2027 году — 23 единицы, в 2028-м — 34 единицы).С 2020 года автопарк республики пополнился на 293 современных автобуса на общую сумму 2 628,9 млн руб. Внимание уделяется и электротранспорту. В 2019 году парк МУП «Управление трамвая» пополнили 15 вагонов модели «Львенок» (498 млн рублей), а в 2024 году — два современных двухсекционных вагона «Богатырь».В 2026 году работа по обновлению продолжится: по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланировано приобретение еще 28 автобусов среднего класса.
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