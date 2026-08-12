В Краснодаре завершилась уборка зерновых и зернобобовых колосовых культур. На полях краевого центра работало более 80 комбайнов. С 12 тысяч гектаров аграрии собрали 64,5 тысячи тонн продукции. Пшеницы намолотили 54,8 тысячи тонн при урожайности 59,5 центнера с гектара, озимого ячменя — 4,3 тысячи тонн.

— Лето в этом году выдалось дождливым, временами поля заливали месячные нормы осадков. Однако, несмотря на сложные погодные условия, аграриям удалось собрать достойный урожай, — отметил начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Теперь в хозяйствах начался послеуборочный этап: с полей убирают солому, обрабатывают почву от вредителей и сорняков — это помогает удерживать влагу и повышать плодородие. Также продолжают обрабатывать посевы риса от болезней.

Параллельно идёт уборка овощей и фруктов. С открытых полей собрано более 4 тысяч тонн томатов и огурцов, теплицы дали 7,3 тысячи тонн овощей. В торговую сеть отправили 256 тонн вишни, черешни, слив и абрикосов, а также 380 тонн яблок. Кроме того, хозяйства начали заготовку кормов для животноводства: сена, сенажа, соломы и силоса.