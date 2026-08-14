Валдай 12 — одна из самых популярных моделей шасси для монтажа широкого спектра надстроек. Доступный, надежный и удобный Валдай остается идеальным в том числе для эвакуаторов любого типа. Завод спецтехники Смартэко представляет новую разработку: двухуровневая эвакуаторная платформа на шасси Валдай-12. Платформа спроектирована так, чтобы погрузка была удобной, фиксация — надежной, а работа — безопасной.

Верхняя платформа поднимается гидроцилиндрами с ходом 800 мм. Также предусмотрена гидравлическая лебедка грузоподъемностью 4 т, что предполагает погрузку любой техники.

В комплектацию входят8 колесных упоров и 8 стяжных ремней. На обеих платформах предусмотрена противоскользящая лента и 6-рядный настил толщиной 3 мм.

На платформе установлены два фонаря освещения рабочей зоны, контурные диодные и габаритные огни, оранжевая светоотражающая полоса.

Двухуровневый эвакуатор Смартэко на шасси Валдай 12 полностью готов к работе. Платформа подходит для перевозки колесной, гусеничной техники и даже для тяжелого оборудования.