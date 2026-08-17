СЧЗ выполнил заказ по изготовлению критически важных элементов для строительства инфраструктуры
АО «Сукремльский чугунолитейный завод» по итогам июля 2026 года успешно выполнило контрактные обязательства по изготовлению партии специализированных опорных стаканов марок ОС-12 и ОС-19.
Опорные стаканы ОС-12 и ОС-19 — это специализированные литые элементы из высокопрочного чугуна (марки ВЧ-50), предназначенные для системы преднапряжения железобетонных конструкций. Стаканы рассчитаны на анкеровку пучка из 12 или, соответственно, 19 арматурных прядей и служит для передачи усилия на бетон. Такие стаканы используются при строительстве мостов, путепроводов, эстакад и большепролетных инженерных сооружений.
«Доверие наших постоянных клиентов — главная награда. И мы гордимся, что наши опорные стаканы выбраны для строительства стратегически важных объектов, ведь это прямое доказательство безупречного качества», — рассказала начальник отдела реализации продукции АО «Сукремльский чугунолитейный завод» Алёна Чеботарева.
АО «Сукремльский чугунолитейный завод» базируется в городе Людиново Калужской области и входит в число крупнейших российских производителей чугунных отливок. В номенклатуре предприятия — продукция для подвижного состава железных дорог, атомного и сталелитейного машиностроения, а также изделия для объектов городского хозяйства.
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