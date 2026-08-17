АО «Сукремльский чугунолитейный завод» по итогам июля 2026 года успешно выполнило контрактные обязательства по изготовлению партии специализированных опорных стаканов марок ОС-12 и ОС-19.

Опорные стаканы ОС-12 и ОС-19 — это специализированные литые элементы из высокопрочного чугуна (марки ВЧ-50), предназначенные для системы преднапряжения железобетонных конструкций. Стаканы рассчитаны на анкеровку пучка из 12 или, соответственно, 19 арматурных прядей и служит для передачи усилия на бетон. Такие стаканы используются при строительстве мостов, путепроводов, эстакад и большепролетных инженерных сооружений.

«Доверие наших постоянных клиентов — главная награда. И мы гордимся, что наши опорные стаканы выбраны для строительства стратегически важных объектов, ведь это прямое доказательство безупречного качества», — рассказала начальник отдела реализации продукции АО «Сукремльский чугунолитейный завод» Алёна Чеботарева.

АО «Сукремльский чугунолитейный завод» базируется в городе Людиново Калужской области и входит в число крупнейших российских производителей чугунных отливок. В номенклатуре предприятия — продукция для подвижного состава железных дорог, атомного и сталелитейного машиностроения, а также изделия для объектов городского хозяйства.