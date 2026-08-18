Роботический комплекс. Фото: sechenov-clinic.ru
В Сеченовском университете впервые в России проведена операция по замене тазобедренного сустава на протез с применением активной роботической системы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Впервые в России в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью активной роботической системы. Эта операция продолжает успешный опыт травматологов-ортопедов университетской клинической больницы № 1 по эндопротезированию коленного сустава», — сказано в релизе.
После компьютерной томографии данные загружают в специальную рабочую станцию, которая позволяет определить эндопротеза с точностью до десятых долей градуса. Активная роботическая система обеспечивает необходимое позиционирование и позволяет определить точный уровень резекции кости.
«Сегодня робот делает то, что невозможно выполнить с помощью мануальной техники и не может увидеть человеческий глаз, его основное преимущество — непревзойденная точность. Именно точность установки эндопротеза влияет на срок его службы, длительность реабилитации и позволяет избежать осложнений, характерных для других техник протезирования», — поясняет директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского университета Алексей Лычагин.
Для распространения метода в клинике планируют разработать обучающий курс для врачей.
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