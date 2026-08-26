ТЕХНОНИКОЛЬ начала выпуск новых продуктов из каменной ваты для теплоизоляции штукатурных фасадов (СФТК) многоквартирных домов. Линейка пополнилась двумя материалами: плитами повышенной прочности и плитами, предназначенными для утепления балконов, лоджий и мест общего пользования. Их производство уже стартовало на заводах компании в РФ. Поставки будут вестись по всей России и в страны СНГ.

Новый утеплитель для штукатурных фасадов предназначен для промышленного и гражданского строительства и обладает повышенной прочностью на сжатие при 10% относительной деформации — 35 кПа, что превышает требования, установленные в нормативных документах для СФТК. Благодаря выпуску этого продукта в ассортиментной линейке ТЕХНОНИКОЛЬ появились материалы плотностью не только 100 и 120 кг/куб. м, но и 110 кг/куб. м. Это дает клиентам возможность выбирать подходящие для их проектов характеристики, сохраняя надежность фасадной системы.

Второй продукт разработан специально для тепло- и звукоизоляции застекленных лоджий, балконов и мест общего пользования при строительстве многоквартирных домов. Также его применение возможно для противопожарных рассечек и обрамлений оконных и дверных проемов в зданиях высотой до 10 м, где на всей площади фасада установлен горючий утеплитель. Кроме того, материал используют в качестве основного теплоизоляционного слоя в СФТК в зданиях высотой до 10 м. Новинка обладает необходимой и достаточной прочностью и сниженным весом, за счет чего решения с ее применением отличаются удобством монтажа, высокой надежностью и экономической эффективностью.

Оба материала прошли лабораторные испытания и получили разрешительные документы, включая сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Кроме того, все продукты ТЕХНОНИКОЛЬ проходят внутренний контроль качества на заводах. Это гарантирует долговечность утеплителя и сохранение его свойств на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Выпуск новых продуктов уже начался на заводах компании в России. География отгрузок охватывает всю территорию РФ. Планируется экспорт в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию. Решение для утепления балконов и лоджий также будут поставлять в Беларусь.

«Благодаря выводу новых материалов мы сможем предлагать застройщикам решения именно с теми характеристиками, которые заложены в проект, не вынуждая их идти на компромиссы. Мы видим стабильный интерес к специализированной теплоизоляции для балконов и лоджий, отмечаем востребованность утеплителя плотностью 110 кг/куб. м в профессиональном сегменте, поэтому расширение ассортимента фасадной изоляции позволит нам обеспечить рынок качественными негорючими продуктами с необходимым соотношением физико-механических свойств и эффективности», — прокомментировала Елена Кузнецова, директор по маркетингу направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.