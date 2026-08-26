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Marketing GreenMDC Производство

ТЕХНОНИКОЛЬ вывела на рынок новые продукты для систем штукатурных фасадов

ТЕХНОНИКОЛЬ начала выпуск новых продуктов из каменной ваты для теплоизоляции штукатурных фасадов (СФТК) многоквартирных домов. Линейка пополнилась двумя материалами: плитами повышенной прочности и плитами, предназначенными для утепления балконов, лоджий и мест общего пользования. Их производство уже стартовало на заводах компании в РФ. Поставки будут вестись по всей России и в страны СНГ.

Новый утеплитель для штукатурных фасадов предназначен для промышленного и гражданского строительства и обладает повышенной прочностью на сжатие при 10% относительной деформации — 35 кПа, что превышает требования, установленные в нормативных документах для СФТК. Благодаря выпуску этого продукта в ассортиментной линейке ТЕХНОНИКОЛЬ появились материалы плотностью не только 100 и 120 кг/куб. м, но и 110 кг/куб. м. Это дает клиентам возможность выбирать подходящие для их проектов характеристики, сохраняя надежность фасадной системы.

Второй продукт разработан специально для тепло- и звукоизоляции застекленных лоджий, балконов и мест общего пользования при строительстве многоквартирных домов. Также его применение возможно для противопожарных рассечек и обрамлений оконных и дверных проемов в зданиях высотой до 10 м, где на всей площади фасада установлен горючий утеплитель. Кроме того, материал используют в качестве основного теплоизоляционного слоя в СФТК в зданиях высотой до 10 м. Новинка обладает необходимой и достаточной прочностью и сниженным весом, за счет чего решения с ее применением отличаются удобством монтажа, высокой надежностью и экономической эффективностью.

Оба материала прошли лабораторные испытания и получили разрешительные документы, включая сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Кроме того, все продукты ТЕХНОНИКОЛЬ проходят внутренний контроль качества на заводах. Это гарантирует долговечность утеплителя и сохранение его свойств на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Выпуск новых продуктов уже начался на заводах компании в России. География отгрузок охватывает всю территорию РФ. Планируется экспорт в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию. Решение для утепления балконов и лоджий также будут поставлять в Беларусь.

«Благодаря выводу новых материалов мы сможем предлагать застройщикам решения именно с теми характеристиками, которые заложены в проект, не вынуждая их идти на компромиссы. Мы видим стабильный интерес к специализированной теплоизоляции для балконов и лоджий, отмечаем востребованность утеплителя плотностью 110 кг/куб. м в профессиональном сегменте, поэтому расширение ассортимента фасадной изоляции позволит нам обеспечить рынок качественными негорючими продуктами с необходимым соотношением физико-механических свойств и эффективности», — прокомментировала Елена Кузнецова, директор по маркетингу направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

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Источник: www.stroi-baza.ru

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